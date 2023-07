Valorar tu descanso y tu salud, pues aquí te hablamos de 10 cosas que pasan si no duermes bien.

El dormir bien es una de las necesidades básicas del cuerpo humano, debido a que tener un buen descanso es parte de los elementos que te mantienen saludable.

A lo que de no hacerlo podrías enfrentar a ciertas consecuencias nada agradables para tu cuerpo y tu salud misma al no dormir bien.

Estas son las 10 cosas que pueden pasarte si no duermes bien

Dormir bien viene acompañado de un buen descanso, por lo que de no hacerlo no solo hace que te sientas somnoliento.

Pues incluso no dormir bien no solo afectará a tus tomas de decisiones, sino que va más allá de tener flojera y estar bostezando a cada rato.

A esto las 10 cosas que generalmente pasan si no duermes bien son:

Irritabilidad Problemas en sus relaciones Depresión Ansiedad Presión arterial alta Enfermedad del corazón Accidente cerebrovascular Enfermedad del riñón Obesidad Diabetes tipo 2

¿Qué pasa si no duermes un día? Estos son los efectos en tu cuerpo

Aunque no lo creas no dormir un día afecta muchísimo a tu cuerpo y mente, pese a esto no causa riesgo en tu organismo.

Sin embargo, el no dormir un día afecta a tu cuerpo con síntomas que te pueden poner de muy mal humor.

Pues el no dormir un día hará que sientas:

Disminución de la capacidad de reacción

Cambios de humo

Ansiedad o irritabilidad

Dolor de cabeza o de cuerpo

Cansancio

¿Cuántas horas se deben dormir? Esto es el tiempo de descanso recomendable

Regularmente se habla que una persona debe dormir 8 horas, sin embargo según las recomendación médicas estas varían.

Puesto que el cuerpo crece y envejece, por lo que la cantidad de sueño que se necesita puede variar según distintos factores, los cuales van desde la edad, el estilo de vida o el estado de salud de cada persona.

Sin embargo, para dormir bien, las recomendaciones generales son:

Recién nacidos: 16-18 horas al día

Niños en edad preescolar: 11-12 horas al día

Niños en edad escolar: por lo menos 10 horas al día

Adolescentes: 9-10 horas al día

Adultos (incluyendo adultos mayores): 7-8 horas al día