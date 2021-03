Wendy Sánchez: A casi dos meses de su desaparición, familia pide no olvidarla

La Fiscalía de Nayarit informó que el celular de Wendy Sánchez estuvo prendido un día después de su desaparición en la comunidad de Las Varas



México.- Hace unos días, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Nayarit informó a la familia de Wendy Sánchez Muñoz, que el celular de la joven reportada como desaparecida desde el 9 de enero de 2021, estuvo encendido por algunos minutos al día siguiente de su desaparición en la comunidad de Las Varas , municipio Compostela, en la misma entidad.

Pese al trabajo de las autoridades, quienes también obtuvieron la ubicación y rastreo del celular del 9 de enero, aún no hay avances concretos que indiquen el posible paradero de Wendy, por lo que su familia pide empatía a la sociedad para seguir compartiendo su fotografía hasta encontrarla.

En entrevista con SDPnoticias, Baruc Sánchez , hermano de Wendy, explicó que la investigación se realiza en Nayarit pues aunque al momento de la desaparición, la joven de 33 años de edad viajaban a bordo de su camioneta con dirección a Jalisco, según la FGE no hay forma de corroborar que atravesó el estado y llegó a la entidad vecina.

Ficha de búsqueda de Wendy Especial

Gobierno de Nayarit ignora desaparición de Wendy Sánchez

Desde el 9 de enero, la familia de Wendy comenzó a compartir la ficha de búsqueda con los datos generales de la joven: complexión mediana, 1.63 metros de estatura, usa lentes, tiene pecas y usa perforaciones en el labio inferior del lado izquierdo; además, manejaba una camioneta color blanco Jeep Cherokee 2015.

Ese día, Wendy salió de su domicilio ubicado en San Francisco, Nayarit, para realizar un viaje vía terrestre al municipio de Guadalajara en Jalisco, y visitar a sus papás y hermanos . La vieron salir cerca de las 7 de la mañana a bordo de su Jeep Cherokee pero no llegó con su familia, quienes también han exigido la intervención del gobernador Antonio Echeverría García, pero sin ninguna respuesta.

“El gobernador de Jalisco si nos recibió y dijo que iban a colaborar en la investigación, pero el gobernador de Nayarit ni un tweet ni nadie del poder ejecutivo nos ha recibido; no nos han volteado a ver. Por la Fiscalía, no tenemos ningún reclamo, nos consta que han hecho el trabajo en tiempo, pero el gobernador no”. Baruc Sánchez

Baruc mencionó que solicitan ser recibidos por el gobernador de Nayarit para exigirle resultados en este y todos los casos de desaparición en la entidad, para que atienda la situación de inseguridad y conozca las historias de decenas de familias con desaparecidos que se enfrentan a la omisión de las autoridades; “es lamentable la zozobra y el miedo en el que viven los habitantes”.

Mientras @AntonioEcheG nos sigue ignorando, nosotros seguimos haciendo todo por visibilizar y gritar que NOS FALTA WENDY.#WendyTeVamosAEncontrar pic.twitter.com/cbLuJNky6b — Baruc (@_baruc_) — Baruc (@_baruc_) March 2, 2021

Protesta por Wendy Cuartoscuro

De Mesillas a Sayulita: la búsqueda de Wendy Sánchez

El último contacto que se tuvo con Wendy Sánchez fue el viernes 8 de enero cuando su hermana Karla le preguntó: “Oye ¿vas a venir mañana?”, a lo que la joven respondió que “Sí”, que se iba a salir temprano para manejar sin tráfico pero no llegó a la reunión. Además de las autoridades, su familia también la busca.

“Nos hemos centrado en un poblado que se llama Mesillas y hasta Sayulita, en esa zona es donde hemos hecho la mayoría de las actividades que consisten en ir a pegar lonas, volantes e incluso pusimos un comercial en una radio local de la zona para pedir ayuda a localizarla. También hemos hecho perifoneo y acudido a centros religiosos para pedir a los curas que den el mensaje de búsqueda de Wendy en la misas y que cualquier información se la hagan llegar a ellos”. Baruc Sánchez

Con estas labores de búsqueda, Baruc Sánchez dijo que han obtenido algunos datos que son informados a la Fiscalía de manera directa y sin la intervención de la familia para evitar situaciones de extorsión o peligro. Saben que sí hay líneas de investigación basadas en los casi dos meses de labores, aunque los avances son pocos.

Sobre el viaje de Wendy, su hermano describió que cada 15 días la joven visitaba para visitar a sus papás en Guadalajara y manejaba por casi 300 kilómetros desde San Pancho, Nayarit. Era constante que la artista también visitara Tonalá y Tlaquepaque para comprar artesanías y ponerlas en su tienda de arte “María”.

Protesta por Wendy Andrea Murcia / Cuartoscuro

“No nos vamos a rendir” hasta encontrar a Wendy

“Cuando alguien dice que una persona tiene chispa , esa es Wendy”, es como la describe Baruc; una persona buena y amable, alegre, positiva, que le encanta la creación, las artes y disfrutar de las pequeñas cosas de la vida, que deja huella en sus amigos, en sus conocidos.

“A toda la gente que nos ha ayudado, antes que nada muchísimas gracias por los mensajes y porque han compartido las fichas de Wendy; y pedirles que si bien parece redundante estar compartiendo la misma noticia una y otra vez, que nos sigan ayudando porque nosotros no nos hemos rendido, no nos hemos cansado y no nos vamos a rendir hasta tener noticias de mi hermana. No nos dejen solos, abogamos por su empatía para poder dar con su paradero”. Baruc Sánchez

Comienza marzo, el 8m se aproxima, les pido que no suelten a Wendy ella aún nos falta.

En cualquier actividad que planien lleven a Wendy con ustedes 💚💜#WendyTeVamosAEncontrar #TeBuscamosWendy pic.twitter.com/JB82Dcvafd — Baruc (@_baruc_) — Baruc (@_baruc_) March 1, 2021

Un jardín por Wendy



Esta tarde, amigos de Wendy Sánchez, joven que desapareció el pasado 8 de enero durante su trayecto de San Francisco, #Nayarit a #Guadalajara, instalaron un Jardín en la Glorieta de las y los Desaparecidos. #TeBuscamosWendy #WendyTeVamosAEncontrar pic.twitter.com/ZDNMPHguou — Mariomarlo (@Mariomarlo) — Mariomarlo (@Mariomarlo) February 22, 2021

Para este próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la familia aseguró que seguirán con las actividades de búsqueda y protesta, pero expresaron que si alguien quiere sumar a Wendy Sánchez a sus demandas que por favor, lo hagan porque ha sido el movimiento feminista y los colectivos de familias de desaparecidos quienes los han arropado y usado su voz para gritar por la joven artista.