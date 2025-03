En los últimos meses se viralizó el caso de Vitas Financial, empresa señalada de fraude que habría afectado a 500 personas en el estado de Chihuahua.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), al 19 de marzo del 2025 este órgano recibió un total de 453 denuncias contra Vitas Financial.

De modo que Vitas Financial suma la siguiente cantidad de denuncias por zona:

Fiscalía de distrito zona centro: 355 denuncias

Fiscalía de distrito zona norte con 79 denuncias

Fiscalía de distrito zona sur con 19 denuncias

Vitas Financial: Claves del fraude que afectó a 500 personas en Chihuahua (Redes Sociales)

Vitas Financial: Claves del fraude que afectó a 500 personas en Chihuahua

Hasta el momento, la Fiscalía General de Chihuahua no ha dado una cifra oficial sobre el daño patrimonial del que fueron víctimas las 453 personas que presentaron una denuncia contra Vitas Financial.

De manera preliminar, se señala a Vitas Financial y Vitas Consulting de no regresar un aproximado de 20 millones de pesos a inversionistas de Ciudad Juárez y 135 millones de pesos a inversores en Chihuahua Capital.

Sobre las claves del caso, se sabe que las casi 500 víctimas invirtieron considerables sumas de dinero en Vitas Financial bajo la promesa de generar rendimientos, pero con el pasar de los años, a los inversionistas no se les devolvió su capital.

Durante el 2021, esta empresa ofrecía rendimientos de 8.5% para los inversionistas qué depositaran 200 mil pesos para un plazo de 6 meses, oferta que resultaba atractiva.

No obstante al no cumplir con lo prometido, esta empresa se unió a la lista de defraudadores que incluyen a las siguientes empresas inversoras:

Aras Business Group

YOX Holding

Detienen en Mazatlán a CEO de Vitas Financial

Fue el pasado 18 de marzo cuando, en un operativo conjunto entre la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y autoridades de Sinaloa, se detuvo en Mazatlán, Sinaloa, a Carlos Alberto V. C. identificado como el CEO de la empresa Vitas Financial y Vitas Consulting.

Luego de una investigación para dar con el paradero de Carlos Alberto V. C., las autoridades finalmente lograron su detención en Mazatlán, donde le hicieron de su conocimiento la investigación que mantiene dentro del estado de Chihuahua, por el presunto delito de fraude.

Desde el año 2021, se emitió una alerta por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y de la misma Condusef que advertía a los inversores de no destinar su dinero a Vitas Financial, ya que no estaba regulada y no contaba con la autorización para captar recurso público.