Una joven yucateca que decidió no comprar yogurt griego por estar en contra de la estatua de Poseidón en Progreso se popularizó en redes por un singular video de su iniciativa.

El debate sobre la estatua de Poseidón en Pogreso, Yucatán, y su posible relación con el paso de huracanes como Beryl en la entidad, ha generado opiniones bastante interesantes y radicales.

De las cuales, destacan jocosos autores como la usuaria de TikTok y streamer, Vicky Wolff, quien anunció en video su decisión de no comprar yogurt griego por estar en contra de la gran estructura.

“ Es para proteger la península ” declaró la joven en espera de que su rechazo a la estatua de Poseidón en Progreso mejore el panorama para Yucatán en materia climatológica; te explicamos.

Un interesante proyecto tras el paso de tormentas tropicales y el pronóstico del huracán Beryl, tiene a la estatua de Poseidón de Progreso como enemigo común de la población de Yucatán .

Y es que yucatecos como la usuaria Vicky Wolff ya están tomando simpáticas decisiones como el no comprar ni comer yogurt griego para enfatizar su descalificación a la cultura de tal obra.

Estaba en mi casa y me quería comer un yogurt, de repente me doy cuenta de que era yogurt griego. Yo dije no, lo tiré a la basura y vine por un yogurt normal.

Vicky Wolff TikTok