Un celular captó en video cómo sucedió una balacera en el antro Level de Morelia, Michoacán, durante la madrugada de este sábado 3 de septiembre de 2023.

Los reportes del caso indican que la balacera sucedió cerca de las 3 de la mañana, dentro de las instalaciones del antro Level, causando alerta entre los clientes.

De acuerdo con los reportes preliminares, una persona resultó herida por las detonaciones, por lo que fue trasladada a un hospital para recibir valoración médica.

Debido a la balacera, el antro Level fue asegurado por las autoridades locales, así como por elementos de la Fiscalía General de Michoacán, a fin de esclarecer la situación.

#Morelia ⚠️balacera en el antro Level⚠️ Esta madrugada en la av Enríque Ramírez por el momento se desconoce el saldo, mucha movilización de patrullas y ambulancias en la zona: pic.twitter.com/FLPZmEfAEB — Changoonga.com (@michangoonga) September 3, 2023

VIDEO: Personas huyen de balacera en antro Level de Morelia, Michoacán

Un video registró los hechos posteriores a la balacera en el antro Level de Morelia, Michoacán, ubicado en la avenida Gobernador Enrique Ramírez de la colonia Nueva Chapultepec.

En medio de gritos de pánico, el video mostró a un grupo de personas corriendo para refugiarse, algunas intentando caminar contra el suelo para evitar el peligro.

“¡Aquí, aquí, aquí! ¡Todos aquí! ¡Que no pasen de aquí! ¡Que no pasen de aquí! ¡Que no pasen de aquí!”, gritó un elemento de seguridad de antro Level durante el video.

Dichas acciones de los elementos de seguridad privada fueron cuestionadas en redes sociales.

(VIDEO) Un bar de la avenida Enrique Ramírez de Morelia fue el escenario de un tiroteo la madrugada de este domingo; la balacera dejó a una persona lesionada.



Lee más: https://t.co/ls4iOs69Xz pic.twitter.com/bleEpq1XsZ — Quadratín Michoacán (@Quadratin_) September 3, 2023

Michoacán, uno de los 5 estados más peligrosos de México

Michoacán fue uno de los 5 estados más peligrosos de México en julio de 2023, por delitos de fuero federal y del fuero común, que forman parte del reporte mensual del Gobierno de México.

Los estados más peligrosos tienen relación con delitos de alto impacto, tales como los homicidios dolosos. Tres entidades registraron más de 200 en este periodo.

Guanajuato fue el más peligroso de estos 5 estados en julio de 2023. La lista completa de homicidios dolosos quedó de la siguiente manera:

Guanajuato: 231

Baja California: 211

Estado de México: 206

Michoacán: 168

Chihuahua: 154

En cuanto a la cantidad de víctimas de homicidios dolosos (no confundir con el dato anterior), la lista es la siguiente:

Guanajuato: 299

Estado de México: 237

Baja California: 234

Michoacán: 204

Chihuahua: 18