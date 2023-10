En el estado de Tijuana, Baja California, fue colocada una narcomanta con una amenaza dirigida hacia Miguel Ángel Bujanda Ruiz, secretario de gobierno municipal.

El mensaje con el nombre de Miguel Ángel Bujanda Ruiz fue localizado en el Puente Negro, sobre la vía rápida, con dirección hacia la colonia 20 de Noviembre.

La narcomanta fue encontrada cerca de las 3 de la tarde del 30 de septiembre y también fue dirigida al Oficial Mayor del Ayuntamiento, Marcelo de Jesús Machain Servín.

Al final de la amenaza se escribieron las inicial del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización que amenazó al cantante Peso Pluma en fechas recientes en el mismo estado.

Peso Pluma en los MTV Video Music Awards 2023. (MIKE COPPOLA / Getty Images via AFP)

Miguel Ángel Bujanda Ruiz es el tercer secretario de gobierno municipal de Tijuana

Miguel Ángel Bujanda Ruiz fue elegido como secretario de gobierno municipal de Tijuana el 31 de enero de 2023 con 14 votos a favor y tres abstenciones en sesión extraordinaria de cabildo.

El puesto fue ocupado anteriormente por Jesús García Castro. Sin embargo, la alcaldesa Montserrat Caballero informó sobre su renuncia en fechas previas.

“Tijuanenses ante la urgencia de atender asuntos personales y de carácter privado, el Secretario de Gobierno, Jesús García Castro, presentó su solicitud para retirarse del cargo que viene presentando”. Alcaldesa de Tijuana

“El anterior secretario hizo un excelente trabajo, fue muy bien recibido por todos los regidores, él me comentó que tenía unas situaciones personales, no sé de qué índole, no indagué más”, dijo la alcaldesa de Tijuana en ese entonces.

Jesús García Castro fue secretario de gobierno desde el 5 de septiembre de 2022, después de que Jorge Salazar Miramontes, el primer funcionario en ocupar el cargo, presentara su renuncia.

Tijuana: Narcomanta amenaza a Miguel Ángel Bujanda Ruiz (Ayuntamiento de Tijuana / Twitter)

Los 5 estados más peligrosos de México

Los 5 estados más peligrosos de México, por delitos de fuero federal y del fuero común, forman parte del reporte de julio de 2023 del Gobierno de México.

Dos estados registraron más de 200 homicidios dolosos en este mes, dichas incidencias del reporte del gobierno se consideran delitos de alto impacto.

Guanajuato fue el más peligroso de estos 5 estados en julio de 2023. No obstante, la lista completa de homicidios dolosos quedó de la siguiente manera:

Guanajuato: 217

Baja California: 201

Estado de México: 187

Michoacán: 145

Chihuahua: 143

En cuanto a la cantidad de víctimas de homicidios dolosos (no confundir con el dato anterior), la lista es la siguiente: