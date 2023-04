Un nuevo temblor en México: la madrugada de este miércoles 5 de abril se registró un sismo de magnitud 4.1 en Los Reyes de Salgado, Michoacán.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que a las 04:06 horas de este miércoles se detectó un sismo de magnitud 4.1 con epicentro ubicado a 15 kilómetros al suroeste del municipio michoacano de Los Reyes Salgado.

La dependencia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) detalló que las coordenadas del epicentro del temblor de magnitud 4.4 fueron:

Latitud: 19.47

Longitud: -102.55

Profundidad: 5 km

“SISMO Magnitud 4.1 Loc 15 km al SUROESTE de LOS REYES DE SALGADO, MICH 05/04/23 04:06:49 Lat 19.47 Lon -102.55 Pf 5 km”, reportó el Sismológico Nacional.

SISMO Magnitud 4.1 Loc 15 km al SUROESTE de LOS REYES DE SALGADO, MICH 05/04/23 04:06:49 Lat 19.47 Lon -102.55 Pf 5 km pic.twitter.com/UEq8wd23FN — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) April 5, 2023

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (Sasmex) no reportó el sismo de hoy 5 de abril en Los Reyes Salgado, por lo que no ameritó la activación de alerta sísmica en la Ciudad de México, dado que la estimación de energía en los primeros segundos, no superó los niveles preestablecidos.

Este miércoles ya suman tres sismos en Michoacán; dos de ellos en Los Reyes Salgado

Sólo en lo que va de este miércoles 5 de abril, ya suman tres sismos en Michoacán y dos de ellos han sido detectados en Los Reyes Salgado. Te contamos.

El primero de ellos fue reportado a las 03:10 horas con una magnitud de 3.8 grados en la escala de Richter y epicentro ubicado a 16 km al suroeste de Peribán, Michoacán.

SISMO Magnitud 3.8 Loc. 16 km al SUROESTE de PERIBAN, MICH 05/04/23 02:42:35 Lat 19.46 Lon -102.55 Pf 8 km

SISMO Magnitud 3.8 Loc. 16 km al SUROESTE de PERIBAN, MICH 05/04/23 02:42:35 Lat 19.46 Lon -102.55 Pf 8 km — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) April 5, 2023

El segundo sismo fue de magnitud 4.0, con epicentro localizado a 13 km al suroeste de Los Reyes Salgado, Michoacán, detectado a las 03:21 horas.

SISMO Magnitud 4.0 Loc 13 km al SUROESTE de LOS REYES DE SALGADO, MICH 05/04/23 03:21:31 Lat 19.50 Lon -102.55 Pf 5 km

SISMO Magnitud 4.0 Loc 13 km al SUROESTE de LOS REYES DE SALGADO, MICH 05/04/23 03:21:31 Lat 19.50 Lon -102.55 Pf 5 km pic.twitter.com/VYmKL46dEI — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) April 5, 2023