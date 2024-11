En Tamaulipas, la noche del jueves 31 de octubre, Melanie de Jesús Barragán Guzmán fue gravemente golpeada por su entonces novio, Christian de Jesús Rojas.

Este caso se dio a conocer en un video que circula en redes sociales, en el cual se aprecia que el sujeto tomó desprevenida a Melanie de Jesús Barragán Guzmán para atacar brutalmente.

Tras varios días de estar en el hospital y ser intervenida quirúrgicamente, fue dada de alta y trasladada a su domicilio.

Este viernes 8 de noviembre, comenzó a circular el mensaje de Melanie de Jesús, ya estable; su agresor aún sigue prófugo.

Christian de Jesús Rojas, agresor de Melanie (Especial)

Melanie de Jesús agradece el apoyo que ha recibido

Según información brindada por los medios, Melanie de Jesús Barragán Guzmán aprovechó una llamada con un familiar para enviar un mensaje a todas las personas que la han apoyado.

A través de una llamada grabada, Melanie de Jesús dijo aún estar muy vulnerable como para salir de frente a los medios, así que ocupó a su familiar como intermediaria para envíar un mensaje.

“Estoy muy muy agradecida con toda la gente que me está apoyando. No estoy bien, estoy muy vulnerable, pero estoy totalmente agradecida con toda la gente que me apoya”, se escucha.

El mensaje de Melanie de Jesús Barragán se presentó poco después de que fuera dada de alta del Hospital General Regional No. 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Christian de Jesús Rojas, agresor de Melanie, sigue prófugo

En una entrevista, María del Socorro, madre de Melanie de Jesús Barragán, dio a conocer que el día en que su hija ingresó al hospital, Christian de Jesús Rojas intentó visitarla.

Christian de Jesús Rojas fue desalojado de la sala del hospital, pero no fue detenido porque hasta ese momento no había denuncia en su contra.

En una entrevista en Fórmula Noticias, Jorge Cuéllar, vocero de seguridad de Tamaulipas aseguró que pronto las autoridades estatales darán con el paradero de Christian de Jesús Rojas Martínez, agresor de Melanie.

“Yo creo que ya no tardamos mucho en dar con él y aplicar todo el rigor de la ley para tan de barbarie que avergüenza como sociedad a todos. No quisiera revelar (donde se presume su ubicación) para no prevenir al presunto culpable, pero en Tamaulipas trabajamos mucho para tener cero impunidad”, comentó Jorge Cuéllar.