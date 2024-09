Luego de 19 días de haber sido atacado a balazos, Édgar Danés, el presidente del Tribunal Electoral de Tamaulipas, reapareció en sesión este 9 de septiembre.

El pasado 21 de agosto un sujeto armado disparó en contra de Édgar Danés a las afueras del domicilio en la colonia Valle de Aguayo del municipio de Ciudad Victoria.

En ese entonces su pronóstico de salud fue reservado luego de informarse que recibió dos balazos en la cara y tórax, sin embargo, tras su regresó a sesión, se le notó visiblemente recuperado.

Édgar Danés preside sesión extraordinaria sobre diputaciones plurinominales de Morena en el Congreso de Tamaulipas

Édgar Danés, presidente del Tribunal Electoral de Tamaulipas, llevó a cabo de manera virtual la sesión que fue convocada para discutir tres recursos de impugnación TE-RAP-52/2024, TE-RAP-53/2024 TE-RAP-54/2024.

Pese a que recién recibió dos balazos hace 19 días, el presidente Édgar Danés presidió la sesión extraordinaria en la se pretendía quitarle las tres primeras diputaciones plurinominales de Morena en el Congreso de Tamaulipas.

Se trata de una sesión pedida por grupo de ciudadanos que solicitaron que se les retirara las diputaciones de representación proporcional a:

Yuriria Iturbe

Javier Zertuche Zuani

Alberto Lara Bazaldúa.

Los ciudadanos Juan Arteaga Brito, Carlos Abrego García, Carlos Herrera Ruiz y otros, dijeron ser miembros de comunidades vulnerables de Tamaulipas, por lo cual reclamaron que las tres diputaciones fuesen para ellos.

No obstante Édgar Danés propuso desechar los reclamos de los quejosos y alegó que los demandantes no eran aspirantes de Morena y no habrían participado en los procesos internos de las elecciones 2024.

La reaparición de Édgar Danés acontece luego de que el secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Sergio Chávez García, informó que al magistrado le asignó una escolta tras el ataque.

Los reportes establecen que el magistrado recibió uno de los balazos en uno de sus pómulos, mientras que el segundo impacto fue en uno de sus hombros.

Tamaulipas no está entre los 5 estados más peligrosos de México

El Gobierno de México dio a conocer los 5 estados más peligrosos de México a lo largo del 2024, por medio del reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

La información del SESNSP señala que Tamaulipas no está dentro de los 5 estados más peligrosos en México, según lo indicado en el número de víctimas de homicidios dolosos hasta el mes de julio de 2024.

Guanajuato: mil 725

Baja California: mil 424

Edomex: mil 384

Chihuahua: mil 181

Jalisco: mil 122