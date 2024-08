Denuncian en redes sociales que Santos Gonzalez Yescas, alcalde de San Luis Río Colorado, Sonora, ordenó que le quitaran el micrófono al reportero Manuel Angulo en vivo.

El pasado miércoles 7 de agosto en la conferencia de prensa “mañanera” del alcalde de San Luis Río Colorado, tuvo un desencuentro con un reportero de Mega Noticias local en vivo.

En un principio el alcalde se mostraba de buen humor, sin embargo al escuchar las preguntas del reportero su semblante cambió, a continuación te contamos qué pasó entre ellos.

La pelea entre Santos Gonzalez Yescas, alcalde de San Luis Río Colorado y el reportero Manuel Angulo, inició por una pregunta acerca de manejo de recursos de parte de comunicación social.

En su cuestionamiento el reportero señaló que personal del área de comunicación social de San Luis Río Colorado, Sonora maneja medios de comunicación locales que son los que reciben el dinero del gobierno municipal.

Uno de estos medios señalados por el reportero es “Vizión San Luis RC”, el cuál originalmente pertenecía a Maritsela Dorado Escobedo, pero había fundado este medio de comunicación digital bajo el nombre de “Visión San Luis RC”.

Bajo su dirección invitó a trabajar a Juan Pedro Morales, actual director de comunicación de San Luis Río Colorado y a David Pulido, funcionario de comunicación.

Debido a una enfermedad se tuvo que retirar de este medio que fue tomado por Juan Pedro Morales, actual director de comunicación de San Luis Río Colorado, aunque al parecer sin la autorización de su fundadora.

Sin embargo tras recuperarse de su enfermedad, Maritsela Dorado Escobedo regresó para tratar de tomar el control de su medio, aunque este ya había cambiado su nombre a “Vizión San Luis RC” (visión con Z) y hasta el logo.

Aunque pudo lograr que la nombraran administradora del medio que fundó, pero debido a amenazas hacia su persona tuvo que salir nuevamente y hasta se enemistó con Juan Pedro Morales.

Manuel Angulo resaltó que este medio que quedó bajo el control de Juan Pedro Morales, recibe dinero del gobierno siendo uno que es manejado por personal del área de Comunicación social de San Luis Río Colorado.

Señaló que David Pulido, funcionario de comunicación se hizo cargo del medio entre octubre y diciembre de 2018 y a través de el facturó 46 mil pesos.

Después entre 2019, 2020, 2021 y 2022 facturó poco más de 844 mil pesos para “Vizión San Luis RC”, pero en ese momento el reportero fue interrumpido por el alcalde.

Al escuchar el planteamiento del reportero, Santos Gonzalez Yescas, alcalde de San Luis Río Colorado acusó a Manuel Angulo de ir a sus conferencias por consigna y no por hacer su trabajo.

“Mira te voy a interrumpir por esto... yo soy muy respetuoso con todos ustedes y yo siento que tú vienes con otra intención totalmente diferente que no es de informar, no es de preguntar”

Además el alcalde de San Luis Río Colorado le dijo al reportero que si tiene toda esa información puede denunciar ante las autoridades competentes, pero en su conversación subió de tono y no dejó hablar al reportero.

“Vienes con todo, eso no es que me moleste. No es así. Tú preguntas por otro conducto, por otras personas, tú preguntas por anónimo. Ya te tenemos detectado y nunca te hemos dicho nada a ti porque te respetamos”

Santos Gonzalez Yescas, alcalde de San Luis Río Colorado, Sonora