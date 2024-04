Norberto Corona ‘El Chobys’, quien es candidato del PAN, PRI y PRD a la alcaldía de San Luis Río Colorado, Sonora, fue amenazado de muerte; aquí te decimos quién este aspirante de la coalición Fuerza y Corazón por Sonora.

Durante un evento de campaña en San Luis Río Colorado llevado cabo el domingo 21 de abril, el propio candidato de la alianza opositora fue quien reveló haber sido amenazado. Sin embargo, Norberto Corona rechazó la posibilidad de recibir protección.

En video difundido en redes sociales, esto fue lo que declaró el candidato de Fuerza y Corazón por Sonora:

“Yo no puedo solicitar y aceptar protección que ya me ofrecieron porque ya me amenazaron de muerte, no la puedo aceptar porque yo no puedo andar protegido si mi gente y la ciudadanía no tiene un policía que los ande cuidando”

Norberto Corona