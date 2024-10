¿Quién era Nicholas Douglas Quets? El ex Marine de Estados Unidos fue asesinado en Sonora durante un ataque armado que se registró la noche del pasado viernes 18 de octubre.

De acuerdo con lo indicado en los reportes, el ex Marine originario de Estados Unidos y que vivía en Tucson, Arizona, fue víctima de un ataque directo mientras circulaba en la carretera Caborca-Altar.

Sobre lo ocurrido, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sonora informó que en las investigaciones se ha podido identificar que la agresión fue cometida por integrantes de un grupo criminal.

Por el caso, el candidato Republicano a la Vicepresidencia de Estados Unidos, JD Vance, exigió que el presidente Joe Biden presione al gobierno de México para que dé respuestas por los hechos.

Pero, ¿quién era Nicholas Douglas Quets? Te contamos algunos detalles sobre el ex Marine que fue asesinado en Sonora, como el caso de los siguientes:

¿Quién era Nicholas Douglas Quets?

¿Qué edad tenía Nicholas Douglas Quets?

¿Quién era la esposa de Nicholas Douglas Quets?

¿Qué signo zodiacal era Nicholas Douglas Quets?

¿Cuántos hijos tuvo Nicholas Douglas Quets?

¿Qué estudió Nicholas Douglas Quets?

¿En qué trabajó Nicholas Douglas Quets?

Nicholas Douglas Quets (Espeicial)

¿Quién era Nicholas Douglas Quets?

Nicholas Douglas Quets era un ex marine que sirvió en la Infantería de Marina de Estados Unidos, quien luego de su retiro de la vida militar, fue asesinado en Sonora, por un grupo criminal.

De acuerdo con lo reportado por diversos medios de Estados Unidos, Nicholas Douglas Quets era una veterano de guerra que prestó sus servicios durante el conflicto armado en Irak.

Una vez que la guerra de Irak concluyó y el retiro de las tropas de dicha nación terminó, el ex marine regresó a Estados Unidos para vivir junto a su familia en la ciudad de Tucson, Arizona.

En dicha localidad, el ciudadano estadounidense que fue víctima del crimen organizado en México, trabajó en diversos proyectos de recuperación de agua para el condado de Pima en Arizona.

La noche del viernes 18 de octubre, Nicholas Douglas Quets viajaba sobre la carretera Caborca-Altar en el estado de Sonora, como parte de un viaje de vacaciones que realizó junto a familiares.

Sin embargo, durante el trayecto el ex marine fue interceptado por sujetos armados, quienes abrieron fuego en su contra y le dispararon de forma directa, provocándole la muerte en el sitio.

Nicholas Douglas Quets (Espeicial)

¿Qué edad tenía Nicholas Douglas Quets?

Reportes emitidos por algunos portales refieren que al momento de su muerte tras ser atacado por criminales en Sonora, Nicholas Douglas Quets tenía 30 años de edad.

No obstante, en otros reportes se establece que el ex Marine tenía 31 años al momento de ser asesinado, por lo que no se cabe cuál era su edad exacta.

¿Quién era la esposa de Nicholas Douglas Quets?

En el informe que presentó la FGE de Sonora sobre el caso del ciudadano estadounidense que fue asesinado, se establece que la víctima estaba en compañía de su novia cuando fue atacado.

Es decir que Nicholas Douglas Quets no tenía esposa, aunque en algunos reportes se establece que estaba comprometido con su novia de quien no se ha dado a conocer su nombre.

¿Qué signo zodiacal era Nicholas Douglas Quets?

Dado que se desconoce la fecha de nacimiento o cumpleaños del ex Marine asesinado en Sonora el pasado 18 de octubre, no se puede establecer cuál era su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tuvo Nicholas Douglas Quets?

En la información que se ha dado a conocer en torno a Nicholas Douglas Quets, no se hace mención a varios detalles, pese a lo cual se ha podido identificar que el ex Marine no tenía hijos.

Nicholas Douglas Quets (Espeicial)

¿Qué estudió Nicholas Douglas Quets?

La información disponible en torno a Nicholas Douglas Quets, no incluye los datos alusivos a su formación académica, motivo por el que no se sabe qué estudió el ex Marine asesinado.

¿En qué trabajó Nicholas Douglas Quets?

Dado que Nicholas Douglas Quets dedicó gran parte de su vida a los servicios militares que lo llevaron incluso a pelear en la Guerra de Irak, no se cuentan con muchos datos sobre su perfil laboral.

En ese sentido, solo se han podido identificar las labores militares que el ex marine prestó durante esa etapa y luego de su retiro, como el caso de las siguientes:

Veterano de la Infantería de Marina de Estados Unidos



Trabajó para el condado de Pima en proyectos de recuperación de agua

JD Vance exige respuestas por asesinato de Nicholas Douglas Quets en Sonora

Luego del asesinato de Nicholas Douglas Quets a manos de integrantes de un grupo del crimen organizado en Sonora, familiares de la víctima han exigido justicia por el caso.

Así lo ha demandado Douglas Quets, padre del ex marine y Phil Sweet, su cuñado, quienes han instado al gobierno de Estados Unidos hacer lo necesario para que los culpables rindan cuentas.

A la exigencia se sumó el el candidato Republicano a la Vicepresidencia de Estados Unidos, JD Vance, quien ha pedido al presidente Joe Biden, presionar al gobierno de México por el caso.

Incluso, teniendo en mente las venideras elecciones presidenciales, JD Vance prometió a la familia del ex Marine, “patearle el trasero a los cárteles” que hayan cometido el crimen.