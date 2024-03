En Sonoyta, Sonora, se reportó un ataque armado en contra de un maestro, que dejó un saldo de un muerto y 5 heridos; esto fue lo que pasó.

De acuerdo con lo señalado acerca del ataque armado en contra de un maestro en las inmediaciones de Sonoyta, mientras regresaba de un evento político en Puerto Peñasco, Sonora.

Las autoridades de Sonora por su parte, informaron que ya hay detenidos por el ataque armado contra la camioneta propiedad de la regidora Guadalupe Barragán, que dejó un muerto.

¿Qué pasó en Sonoyta, Sonora? Ataque armado deja un maestro muerto y 5 heridos

En Ejido Hombres Blancos, cerca de Sonoyta, en el municipio General Plutarco Elías Calles, Sonora, un ataque armado dejó un muerto, el maestro Gustavo Adolfo Morales de 44 años.

El ataque armado tuvo lugar en la madrugada del sábado 16 de marzo, mientras el maestro y otras 5 personas (quienes resultaron heridas) viajaban en la camioneta de la regidora Guadalupe Barragán .

De los 5 heridos, 4 de ellos se reportan estables, además de que los tripulantes eran profesores de la Secundaria Técnica 36 simpatizantes de Movimiento Ciudadano, identificados como:

Raquel López Celaya, síndica municipal

Angélica de 33 años

Luis Ángel de 30 años

Julio de 33 años

Así como la novia del maestro asesinado.

Tal como narra Guadalupe Barragán en un audio avisando a sus familiares, los profesores se dirigían a Sonoyta tras un evento de Movimiento Ciudadano en Puerto Peñasco, Sonora.

Pese a que menciona que dicho mitin terminó temprano, los maestros decidieron quedarse y regresar a Sonoyta, Sonora, hasta la madrugada.

No da detalles sobre el por qué no viajaba en su camioneta, pero si menciona que los sicarios aparentemente les hicieron una parada en Hombres Blancos, aunque no se detuvieron, por lo que fueron “rafagueados” .

Los 5 heridos del ataque armado fueron llevados a distintos hospitales en San Luis Río Colorado y Caborca, Sonora, mientras que el cuerpo del maestro se quedó en la camioneta hasta la llegada de los peritos.

El cuerpo del maestro asesinado en ataque armado será trasladado a su tierra natal en Pitiquito este mismo 16 de marzo , sin embargo, la secundaria en la que impartía clases le rendirá un homenaje a las 16:30 hora loca.

Autoridades de Sonora confirman 3 detenidos por ataque armado en Sonoyta

La Mesa Estatal de Seguridad del Estado de Sonora informó la detención de 3 sujetos, presuntos responsables del ataque armado en las inmediaciones de Sonoyta, en la localidad Hombres Blancos.

De acuerdo con lo compartido en sus redes sociales, los detenidos fueron localizados por operativo de seguridad, encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional en conjunta con autoridades de Sonora.

A su vez, anunciaron que tenían en su posesión 14 armas largas, así como cargadores y municiones de diversas capacidades, sin añadir el lugar de la detención.

Informaron que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora tiene en su poder todas las pruebas, tanto del lugar del ataque armado como de las detenciones, por lo que ya está investigando los hechos.