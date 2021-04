El candidato de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres, aseguró que va “con todo, sino pa´que", en busca de regresarle la grandeza a Sinaloa

Sergio Torres Félix, candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la gubernatura de Sinaloa, inició oficialmente su campaña electoral en punto del primer minuto de este domingo 4 de abril, comenzando sus actividades proselitistas con la confianza de que los votantes ya conocen su trabajo y verán en él la mejor opción para administrar el estado.

“Estamos muy contentos, muy felices de iniciar hoy la campaña rumbo a la gubernatura de Sinaloa y como dice la canción poco a poco me voy acercando a ti. Vamos a lucha con todo para ganarnos el apoyo de las familias sinaloenses” Sergio Torres Félix

Asegurando que hará una campaña al estilo Sinaloa, Torres Félix recalcó que va "con todo, si no pa´qué” , pero con las medidas sanitarias pertinentes que exigen las autoridades de salud, por lo que evitarán la realización de eventos masivos previos a las elecciones, que se llevarán a cabo el próximo 6 de junio.

“Vamos a regresarle la grandeza a Sinaloa, para luchar por los grupos que están olvidados, para recuperar los presupuestos que de manera injusta se les han quitado a los pescadores, a los ganaderos, los agricultores” Sergio Torres Félix

Los tres ejes rectores de Sergio Torres Félix

Entre los planes de Sergio Torres Félix se encuentra el solucionar los problemas que ha enfrentado el sistema de Salud durante la pandemia, así como recuperar los empleos que se han perdido durante las administraciones anteriores y solucionar los temas relacionados a la inseguridad en el estado de Sinaloa, siendo estos sus tres ejes rectores.

“Vamos a luchar, vamos a ganar, vamos a trabajar todos los días, vamos a recorrer el estado las veces que sea necesario para ganar la contienda el próximo 6 de junio. Me siento fuerte, me siento bien, me siento preparado y me siento capáz para gobernar a Sinaloa” Sergio Torres Félix

Como primer acto de campaña, el equipo de voluntarios de Movimiento Ciudadano pegó calcomanías en los automóviles de los simpatizantes del partido, esto con el objetivo de demostrar el respaldo con el que cuenta Sergio Torres Félix ante los próximos comicios.