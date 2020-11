Javier Corral impuso la Ley cubrebocas, la cual implica sanciones y multas para quienes no usen la mascarilla.

México.- Bertha Caraveo, senadora por Chihuahua del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), criticó a Javier Corral, gobernador del estado, por no usar cubrebocas. Lo llamó hipócrita por imponer la “Ley Cubrebocas” y no usarlo.

“Lo he sostenido y lo seguiré haciendo: la doctrina de los panistas y en especial del "gobernador" Javier Corral es la hipocresía”, publicó la senadora en su cuenta de Twitter.

Lo he sosteniendo y lo seguiré haciendo: la doctrina de los panistas y en especial del "gobernador" @Javier_Corral es la hipocresía.



¿Será qué la #LeyCubrebocas qué impuso solo es para los más pobres de #Chihuahua?



¿Dónde quedó el ejemplo gobernador?https://t.co/35NquVVFgt — Bertha Caraveo (@CaraveoBertha) — Bertha Caraveo (@CaraveoBertha) November 24, 2020

Un diario local de Chihuahua difundió una foto del gobernador del estado, Javier Corral, donde se encuentra en un aeropuerto sin cubrebocas. Sin embargo, el funcionario, en los últimos días, ha impuesto medidas, como sanciones y multas, para aquellas personas que no porten la mascarilla en la entidad .

El 12 de noviembre, el congreso de Chihuahua aprobó la Ley que Regula el Uso Obligatorio de Cubrebocas, propuesta por Javier Corral, que avala el uso obligatorio de cubrebocas en la vía pública, así como al interior de establecimientos públicos o privados. La iniciativa, que tiene como objetivo la prevención del Covid-19, fue aprobada con 22 votos a favor y tres en contra.

La ley plantea sanciones y multas para quienes no usen el cubrebocas en vía pública, con montos que alcanzan hasta los 434 pesos. Mientras las empresas que no empleen mecanismos para utilizar la mascarilla, serán multadas con mil 303 pesos. Las sanción no sólo es multa, incluso pueden ser sancionados con 12 horas de prisión.

La Ley cubrebocas no sólo ha sido impuesta en Chihuahua, otros estados como Sonora y Zacatecas también han regulado su leyes locales para sancionar y multar a quienes no usen la mascarilla.