Manifestante ofrece disculpa por agredir a ayudante de AMLO

Iranís García señaló que agredió al ayudante de AMLO porque estaba exaltada al recibir empujones, y jalones que la lastimaron

México.- La mujer que cacheteó a un integrante de la Ayudantía del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió disculpas por esa acción suscitada en Rosarito, Baja California.

Iranís García, quien reclamaba falta de tratamientos contra el cáncer, justificó el golpe al ayudante de AMLO al asegurar que estaba exaltada porque la empujaron, jalonearon y lastimaron.

La cachetada que circuló un video en las redes sociales tuvo lugar cuando el equipo del mandatario federal intentaba hacer a un lado a la mujer del paso de la camioneta de López Obrador.

"Sé que no deben ser así las cosas": Agresora de ayudante de AMLO

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Iranís dijo que quería hablar con AMLO para pedirle quimioterapias para el Hospital General de Baja California, pero el mandatario federal no bajó la ventanilla de la camioneta en la que viajaba.

Afirmó que López Obrador le hizo señas para que se acercara a un hombre y hablara con él sobre sus peticiones pero “le digo que a mí no me interesa hablar con él, porque yo quería hablar con él (AMLO). Ya no supe quién era el muchacho con el que me mandó”.

Abundó, en Radio Fórmula, que estaba exaltada porque la empujaron, jalonearon y lastimaron, por lo que lanzó la cachetada al integrante de la Ayudantía.

"Una disculpa sincera a todos. No sabía quien me estaba tocando, entonces, al ver que traían como trapo a la mujer reaccioné, pero estoy consiente que no deben ser así las cosas" Iranís García

La mujer dijo que se acercó a AMLO porque el Hospital General de Baja California no tiene los insumos suficientes para atender a pacientes con cáncer.

Abundó que el nosocomio no hay parches ni agujas. "Llevo un año batallando con esto. Personas cercanas a mi han muerto por falta de medicamentos oncológicos".