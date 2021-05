Rubén Rocha presenta propuestas en diálogos vecinales

Rubén Rocha compartió los cinco ejes de sus propuestas ante vecinos de diversas comunidades.

México.- El candidato de Morena a la gubernatura de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, presentó ante vecinos de Mocorito, Angostura y Guamúchil sus propuestas mediante los cinco ejes de campaña que dio a conocer el día anterior.

El también candidato de Partido Sinaloense (PAS) en las elecciones 2021 detalló en los diálogos vecinales que esos cinco ejes son:

Construir un Estado de Bienestar

Crecimiento y Desarrollo Económicos Incluyentes

Servicios Públicos e Infraestructura con Sentido Social

Combatir la Inseguridad Atendiendo las Causas que Originan la Violencia

Gobierno Austero y de Combate Frontal a la Corrupción e Impunidad

Rubén Rocha dará prioridad a la Salud

Atender el sistema de Salud para sacarlo adelante también es otro de los objetivos de su gobierno, afirmó ante vecinos de Melchor Ocampo y localidades aledañas como Zapotillos, Potrero de los Sánchez, Caimanes, Recoveco, Pericos y Tierrita blanca.

Es por ello que Rubén Rocha construirá infraestructura hospitalaria en las comunidades más apartadas para tener suficiente equipamiento personal médico y medicamentos.

Morena reclama ausencia de programas para el campo

El candidato de Morena reclamó que no haya recursos para apoyar a los productores agrícolas , ganaderos y pesqueros dado que Sinaloa es un estado eminentemente productor de alimentos.

“Vamos a atender a los productores agrícolas, a los pescadores y a los ganaderos; vamos a incluirlos en el presupuesto y crear un sistema financiero que tenga como propósito otorgar créditos a los campesinos, al sector social de la producción, con tres características del crédito: oportuno suficiente y barato” Rubén Rocha. Candidato

Ante vecinos de Chinitos, Gato de Lara, Alhuey y La Reforma, Rocha Moya afirmó que los tres principios en los que se basan los gobiernos de la cuarta transformación son "no robar, no mentir, no traicionar" por lo que esperan se instaure el gobierno morenista para dar seguimiento a las demandas de los habitantes.