Rubén Rocha Moya es el primer candidato en reunirse con pueblos originarios de Sinaloa

Rubén Rocha Moya asistió a una ceremonia de transmisión del bastón de mando con los pueblos originarios

México.- Rubén Rocha Moya, candidato de Morena al gobierno de Sinaloa, participó en una ceremonia de transmisión del bastón de mando.

El candidato acudió a un encuentro con pueblos originarios yoremes y mayos en el que también participaron radamuris y tarahumaras asentados en la región

Las y los participantes de los distintos pueblos, mencionaron que nunca antes habían sido visitados por algún candidato a la gubernatura.

Compartieron con Rubén Rocha Moya sus inquietudes y necesidades.

Falta de atención médica básica y medicamentos, albergues escolares indígenas, servicios de calidad, y mejora de caminos, fueron algunas de las demandas planteadas.

"Nuestra voluntad y confianza con Rocha Moya”, afirmó ante el auditorio, Gloria Urías, líder de la comunidad yoreme y candidata indígena plurinominal al Congreso Estatal.

Gloria Urías entregó el bastón de mando.

En su participación, Rocha Moya dijo que las comunidades contarán con un aliado en el gobierno estatal.

“Tendrán a su propia representante en el congreso estatal que defenderá sus intereses, además de contar con el apoyo de un amigo Yori Gobernador. ” Rubén Rocha Moya

Finalmente expresó que la "Cuarta Transformación" se instalará en Sinaloa y que no se abandonará al pueblo.