El gobernador Rubén Rocha Moya, junto con la Presidenta del Sistema DIF, Eneyda Rocha Ruiz, y funcionarios estatales, inauguró el Aquatón 2024, destacando que estos eventos humanitarios buscan mitigar la sequía que afecta a varias comunidades en Sinaloa.

“El problema más crucial es el agua para consumo humano, y no lo vamos a descuidar; ahí estaremos”, afirmó el gobernador Rubén Rocha

Durante el evento, diversas instituciones y el Ayuntamiento de Culiacán realizaron aportaciones simbólicas.

Rubén Rocha Moya agradeció a quienes han ayudado y llamó a más personas a sumarse a esta noble causa. Este año, aunque no hay una meta fija, se espera superar los 792 mil litros recaudados el año pasado.

Eneyda Rocha, presidenta del Sistema DIF, anunció que la distribución de agua embotellada comenzará mañana en los municipios de Escuinapa, El Fuerte, y Choix.

El gobernador destacó que el gobierno estatal, en colaboración con Sebides y CEAPAS, ha entregado 10 millones de litros de agua a comunidades en 13 municipios de la región alta. Además, se están recorriendo municipios y comunidades para revisar obras de agua y represos, asegurando que el agua sigue siendo una prioridad en la agenda.

Rocha Moya informó que la Secretaría de Bienestar, en colaboración con la ONU, está trabajando en un programa de reforestación para atraer agua y prevenir la erosión del suelo. En cuanto a la estimulación de nubes, señaló que es un programa del gobierno federal que aún no está activo, pero continuará reuniéndose con la SADER.

“No veo una sequía extrema porque hemos llegado a la gente. Yo visito los ranchos y veo que la gente aún se abastece de aguas encharcadas cerca de pozos que no se han secado, y donde no hay, llevamos agua con pipas. Si no hubiera agua en los diques, no podríamos abastecer las pipas. Todavía tenemos agua y vamos a seguir adelante. Tenemos un programa de agua bien soportado para continuar, lo cual es un alivio importante para la gente”, concluyó el gobernador Rubén Rocha.