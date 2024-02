Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, sostuvo que las conexiones entre comunidades son prioridad para el estado.

Desde el Guasimal, indicó que a partir del 29 de febrero se realizarán obras para que el agua potable sea una realidad en esta comunidad, que fue punto de partida para inaugurar la pavimentación del camino que conduce a El Limón, indicó acompañado del Secretario de Obras Públicas, Joaquín Alberto Landeros Güicho y la Alcaldesa María Elizalde Ruelas.

A través de una inversión de 36 millones de pesos, ahora la carretera de El Guasimal - El Limón forma parte de un proyecto vial más amplio que se prolongará con la pavimentación hasta El Zapote de los Moya.

“No vine a decirle a los de El Limón, no vine a decirle a los de El Guasimal, que íbamos a hacer la carretera, no me oían, pero yo cuando pasaba por aquí, ni me veían. Dije, vamos a hacerla, ¿Qué es lo que quiero hacer? Conectar totalmente de aquí hasta Pericos, hasta La Higuerita ya, hicimos el tramo de Batequitas a La Higuerita que faltaba. Cuando fui Senador, conseguí de Las Higueras a Batequitas, lo conseguí con el Gobernador de entonces, luego me pare ahí en La Higuerita, porque también los de aquí de Bequillos y de El Guasimal estaban pidiendo, entonces, ¿Qué estoy haciendo con estos tramos? Estoy empezando por las dos puntas”

Rubén Rocha