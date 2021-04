Raúl Morón: "INE atentó contra mi derecho a ser votado"

Raúl Morón además dijo que el INE "atentó" contra el derecho de las y los michoacanos a elegir libremente a sus gobernantes.

México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) "atentó contra mi derecho a ser votado", reclamó Raúl Morón, luego de que el organismo aprobara el retirarle la candidatura a gobernador de Michoacán.

Raúl Morón, quien buscaba ser el candidato del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), además dijo que el INE "atentó" contra el derecho de las y los michoacanos a elegir libremente a sus gobernantes.

El Consejo General del INE aprobó la noche de este martes 13 de abril de 2021, con 6 votos a favor y 5 en contra, retirarle la candidatura a gobernador de Michoacán a Raúl Morón.

INE se niega a aceptar que la razón nos asiste: Raúl Morón

Para Raúl Morón, al reiterarle la cancelación de la candidatura al Gobierno de Michoacán, el INE no sólo atentó contra su derecho a ser votado, sino que se niega a aceptar que la razón le asiste.

"Lamento que el instituto se niegue a aceptar la razón que nos asiste" Raúl Morón

En su perfil de Facebook, el aspirante a gobernador abundó que el INE reincidió en su decisión injusta y que continuará "luchando por el cambio que merecemos todas y todos".

"El INE México reincidió en su decisión excesiva, desproporcional e injusta" Raúl Morón

Raúl Morón informó que acudirá nuevamente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para impugnar la decisión del INE de reiterarle la cancelación a la candidatura a gobernador de Michoacán.

"Nuevamente acudiré al TEPJF para impugnar esta decisión y defender la democracia y la esperanza de las y los michoacanos ¡No nos vamos a dejar!" Raúl Morón

El proyecto por el que se le reiteró la cancelación a Raúl Morón señala que hubo la intención por parte de Morena y Morón de engañar al INE para evadir la responsabilidad de presentar los informes de precampaña del michoacano.

"En tanto que ni el partido Morena, ni el sujeto obligado, en el procedimiento de revisión de informes, hicieron valer esa excluyente de responsabilidad, sino que por el contrario, se insistió en que no era precandidato, que no había realizado actos de precampaña y que por lo tanto no tenía la obligación de informar nada al no estar registrado como precandidato", indica el proyecto del INE.