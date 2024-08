¿Quién es María Cristina Niño de Rivera? Mediante un comunicado se informó que la directora de Gobierno fue despedida tras polémica declaración de que “huyó de la oficina”.

La funcionaria que prestaba sus servicios en la Secretaría de Gobierno de Querétaro había justificado su acción al decir que “era el último día de refrendos” para la entidad.

Sin embargo, según la administración queretana, fue despedida no solo por dejar a la ciudadanía sin atención en una decisión personal, sino también por su falta de ética.

“Hoy huí de la oficina” decía en redes sociales María Cristina Niño de Rivera previo a ser despedida como directora de Gobierno; te contamos quién es y sobre su trayectoria.

María Cristina Niño de Rivera es una funcionaria que se desempeñaba en el ámbito administrativo como directora de Gobierno de Querétaro por sus conocimientos en derecho y política.

No obstante, su nombre cobró gran popularidad luego de que compartió desde sus redes sociales que “huyó de la oficina” y sus respectivas funciones, sin justificación pertinente.

Según datos del Gobierno de Querétaro, María Cristina Niño de Rivera se integró al organismo como directora de Gobierno apenas en enero 2024.

Sin embargo, tras su criticado video y la peculiar “huída de oficina”, el poder máximo de la entidad optó por despedirla para así defender la ética y el respeto entre sus filas y funciones.

Aunque no se conoce con precisión cuántos años tiene María Cristina Niño de Rivera, es un dato sabido que la mujer de Querétaro es relativamente joven.

Y este detalle resaltó en su video donde contó que había “huído de la oficina”, ya que en tono burlón, la directora de Gobierno relató que nadie se imaginaba su cargo por no verse de mayor edad.

Me dan risa porque hay mucha gente que no sabe que yo soy la directora de Gobierno y pues me ven chiquita, o no sé [...] No saben cuánta gente pasó, enfrente de mí y decían ‘es que quiero una cita con la maestra’ y yo ahí a ladito. Obvio nunca se imaginan a una mujer joven.

María Cristina Niño de Rivera