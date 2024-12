Algunos medios de comunicación cometieron un error al confundir a Marcela Alcaraz con otra actriz llamada Marcela Alcázar Rodríguez, quien murió al salir de un retiro espiritual en Durango.

Debido a la coincidencia entre ambos nombres , diarios locales y comunicadores en redes sociales afirmaron que la actriz de Televisa había muerto al consumir el veneno de rana conocido como “kambó”.

La noticia se viralizó rápidamente y no fue hasta que la misma Marcela Alcaraz negó haber muerto bajo dichas circunstancias , dejando en claro que ella ni asistió a un ritual ni había fallecido.

Es por esta razón, que aquí te presentamos quién es Marcela Alcaraz, la actriz que dio vida a “Chiquis Rivera” y fue confundida con otra actriz que murió en Durango.

Marcela Alcaraz es una actriz de Televisa que ha participado en papeles destacados y en producciones como “Jenny Rivera: Mariposa de Barrio” y “Como dice el dicho”.

Se sabe que antes de incursionar como actriz, trabajó en doblaje hasta estudiar en el CEFAT de Tv Azteca, lo que la llevó a participar en series y películas.

A pesar de su trabajo, Marcela Alcaraz no es una actriz muy activa en sus redes sociales, razón por la que el rumor sobre su muerte cobró fuerza rápidamente.

Se desconoce la fecha de nacimiento de Marcela Alcaraz, por lo que no es posible determinar su edad.

De acuerdo con la propia Marcela Alcaraz, su signo zodiacal es el de Leo.

Los Leo suelen ser personas entusiastas, comprensivas y creativas; gustan de los lujos y la aventura, así como de correr riesgos.

Sí, Marcela Alcaraz mantiene una relación y comparte los mejores momentos a su lado en su reciente perfil de Instagram.

En el video donde Marcela Alcaraz aclara que ella no fue quien murió intoxicada por el veneno de la rana kambó, la actriz menciona que es madre de un menor de 5 años de edad.

La actriz también es madre de otro menor, de quien no se dieron a conocer más detalles.

De acuerdo con información disponible en sus redes sociales, Marcela Alcaraz estudió en la Escuela de actuación especializada en la formación profesional para cine, televisión y teatro (CEFAT).

En sus inicios, los padres de Marcela Alcaraz no estuvieron de acuerdo con que su hija quisiese trabajar en el medio artístico, motivo por el que primero trabajó como actriz de doblaje.

Desde entonces, Marcela Alcaraz ha trabajado en diversas producciones, destacando principalmente su papel como “Chiquis Rivera” en la bioserie de Jenny Rivera: Mariposa de Barrio.

Entre algunas otras producciones en las que ha participado, se encuentra:

Luego de darse a conocer la trágica muerte de Marcela Alcázar Rodríguez, de 33 años, varios medios confundieron a dicha actriz con Marcela Alcaraz.

Los rumores de su muerte orillaron a Marcela Alcaraz a aclarar que ella no había muerto ni se había sometido a ningún ritual para aplicarse el veneno de rana conocido como “kambó”.

“Hola, ¿Cómo están? Quiero aprovechar este espacio para saludarlos, para que me vean y vean que estoy viva y estoy bien. Quiero aclarar que nunca fui a ningún tipo de retiro, no fui a Durango, no consumí ningún tipo de veneno, estoy viva y estoy bien”.

Marcela Alcaraz