¿Quién era Benjamín Villarreal Guerrero? Quien se desempeñaba como subdirector de la Policía Municipal de Culiacán, Sinaloa, fue asesinado en una restaurante la tarde del 22 de noviembre.

De acuerdo con la información que han emitido medios locales, Benjamín Villarreal Guerrero fue atacado por un grupo de sujetos armados que arribó al restaurante ubicado en la colonia Montebello.

Durante la agresión armada que se registró luego de que el funcionario policiaco desayunó en el establecimiento, también murieron una mujer y un hombre que acompañaban al elemento.

Pero, ¿quién era Benjamín Villarreal Guerrero? Te contamos algunos detalles en torno al subdirector de la Policía Municipal de Culiacán como es el caso de los que se presentan a continuación:

¿Quién era Benjamín Villarreal Guerrero?

¿Qué edad tenía Benjamín Villarreal Guerrero?

¿Quién es la esposa de Benjamín Villarreal Guerrero?

¿Qué signo zodiacal era Benjamín Villarreal Guerrero?

¿Cuántos hijos tuvo Benjamín Villarreal Guerrero?

¿Qué estudió Benjamín Villarreal Guerrero?

¿En qué había trabajado Benjamín Villarreal Guerrero?

¿Quién era Benjamín Villarreal Guerrero?

La tarde del viernes 22 de noviembre, cerca de las 13:30 horas, un comando de sujetos armados baleó y asesinó al subdirector de la Policía Municipal de Culiacán, Benjamín Villarreal Guerrero.

En torno a los hechos, se comunicó que el funcionario municipal se encontraba desayunando junto a 2 personas en el café Finca Esperanza y tras terminar sus alimentos, fueron agredidos por los sujetos.

Por el asesinato del funcionario policiaco que fue acribillado junto a un par de personas que lo acompañaban, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa abrió una carpeta de investigación.

Luego de la balacera en del establecimiento en el que Benjamín Villarreal Guerrero había desayunado, hasta el sitio arribó personal de la Inspección General de Investigación de Homicidio Doloso.

De la misma forma, al sitio llegó personal de la Dirección General de Investigación Pericial, quienes se encargaron de procesar la escena del crimen con el fin de recabar datos y esclarecer los hechos.

Sin embargo, hasta el momento no se ha emitido mayor información alrededor del asesinato del subdirector de la Policía Municipal de Culiacán, por lo que se desconocen las líneas de investigación.

En el mismo sentido, no se han compartido datos relacionados con los sujetos que perpetraron el ataque, motivo por el que no se sabe si ya fueron identificados o ubicados por las autoridades.

Benjamín Villarreal Guerrero, Subdirector de la Policía Municipal de Culiacán (Especial)

¿Qué edad tenía Benjamín Villarreal Guerrero?

En los reportes periodísticos que se han publicado en torno al asesinato del subdirector de la Policía Municipal de Culiacán, se indica que al momento de su muerte tenía 46 años de edad.

¿Quién es la esposa de Benjamín Villarreal Guerrero?

A pesar de que Benjamín Villarreal Guerrero no manejaba cuentas en redes sociales, en notas periodísticas se hace mención sobre algunos detalles personales y familiares.

Tal es el caso de una publicación del 2021, en la que un medio local refirió que el funcionario que fue asesinado estaba casado con una mujer de nombre María de quien se desconocen más detalles.

¿Qué signo zodiacal era Benjamín Villarreal Guerrero?

Debido a que no se conoce la fecha de nacimiento o en todo caso del cumpleaños de Benjamín Villarreal Guerrero, no se puede determinar cuál era su signo zodiacal.

Benjamín Villarreal Guerrero, Subdirector de la Policía Municipal de Culiacán (Especial)

¿Cuántos hijos tuvo Benjamín Villarreal Guerrero?

En los reportes que agregaron algunos detalles de la vida personal del subdirector de la Policía Municipal de Culiacán que fue asesinado en un restaurante, no se hace mención a que tuviera hijos.

¿Qué estudió Benjamín Villarreal Guerrero?

En lo que corresponde a la formación académica que desarrolló Benjamín Villarreal Guerrero, la información que han emitido las autoridades de Culiacán indica que tenía un Doctorado.

No obstante, no se especifica la especialidad por la cual obtuvo dicho grado, además de que en el Registro Nacional de Profesionistas no se alude al Doctorado y se apunta que estudió lo siguiente:

Licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa

Maestría en Juicios Orales con Énfasis en Derecho Penal por la Universidad Autónoma de Sinaloa

¿En qué había trabajado Benjamín Villarreal Guerrero?

En cuanto a la experiencia laboral con la que contaba Benjamín Villarreal Guerrero, la información difundida por las autoridades indica que el funcionario trabajó en lo siguientes puestos:

Policía Primero de Culiacán, puesto en el que inició su carrera en la policía municipal

Subdirector de la Unidad Preventiva de Culiacán, cuyo nombramiento se dio durante el mes de julio de 2023.

Agente Activo, pues hasta su asesinato ocurrido el 22 de noviembre, Benjamín Villarreal Guerrero trabajó como elemento policiaco

Cabe destacar que los datos publicados por las autoridades sobre Benjamín Villarreal Guerrero, refieren que al momento de su asesinato ya no era subdirector de la Policía Municipal de Culiacán.

Con respecto a ello, se dio a conocer que el funcionario dejó dicho cargo algunas semanas atrás, pues fue removido el 31 de octubre de 2024 y desde entonces siguió siendo un agente en activo.