Vocero del gobierno de Querétaro: eres libre si quiere morir de coronavirus

Rafael López González, vocero de Querétaro, dijo que hay hospitales que ya están a punto de saturarse

México .- El vocero del gobierno de Querétaro, Rafael López González, pidió a la ciudadanía seguir tomando precauciones por la pandemia del nuevo coronavirus, sin embargo, criticó a las personas que no lo hacen y ponen en riesgo la vida de ellas y su familia.

A través de un mensaje en redes sociales, el vocero del estado de Querétaro mencionó que todas las personas son libres de contagiarse de Covid-19 y morir, pero se tendrán que abstenerse a las consecuencias en caso de ser un caso grave.

López González, vocero del gobierno de Querétaro, pidió a la ciudadanía que quienes se sigan cuidando, lo sigan haciendo; quienes bajaron la guardia y no se contagiaron, que vuelvan a las medidas preventivas; y quienes nunca se han cuidado y siguen haciendo fiestas, se preocupen.

“Si quieren contagiarse, son libres de hacerlo; si deciden enfrentar la posibilidad de morir durante los siguientes 15 días, son libres de hacerlo; si deciden poner en riesgo a sus familias y cargar con la responsabilidad de un desenlace fatal, es su decisión” Rafael López González

Capacidad hospitalaria en Querétaro

López González dijo que hasta el 7 de enero la ocupación hospitalaria de la red IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave) en Querétaro se encuentra al 54 por ciento de ocupación. De esta el 51 por ciento de las camas con ventilador están ocupadas, y sin el 56 por ciento.

Querétaro implementó tres escenario de movilidad: A (escenario de remisión), B (escenario de prevención) y C (escenario de contención). El vocero explicó que a pesar de que la entidad todavía tiene disponibles 4 6 por ciento de las camas, se encuentra en C porque ese porcentaje se refiere al total de la hospitalización, más no a cada hospital, por lo que hay clínicas que están a punto de la saturación.

“No solo se necesitan camas, también equipo, medicina, y lo más importante, personal de salud… Así que en caso de contagiarte y necesitar ayuda, podrías enfrentar complicaciones y demora en la atención requerida” Rafael López González