¿Qué pasó con la desaparición de Diana Piggeonountt? Esto es lo más reciente del caso de la adolescente de 15 años que desapareció desde 2018 en Tijuana, Baja California.

El pasado 8 de junio de 2018 fue vista por última vez Diana Piggeonountt, una joven de 15 años que radicaba en Tijuana, Baja California.

A poco más de 4 años de su desaparición dictaron sentencia al considerado como responsable del crimen en su contra; sin embargo, aún se desconoce el paradero de Diana o de sus restos.

Dictan sentencia a Juan Manuel N, presunto responsable de la desaparición de Diana Piggeonount

El pasado 25 de noviembre, el juez Lauro Guillermo Vizcarra dictó sentencia de 56 años y 6 meses de prisión en contra de Juan Manuel de Mateo Uribe, por la desaparición forzada de Diana, ocurrida el 8 de junio de 2018.

Según se señaló, el hombre desapareció a la joven, con quien sostenía una relación sentimental desde que ella tenía 14 años, aprovechándose de su mayor raciocinio y estabilidad económica para enamorarla.

En ese sentido, y tras comprobarse que el hombre oculta información sobre lo ocurrido con Diana Laura Piggeonount, el juez decidió dictar sentencia de 56 años y seis meses de prisión.

Además se fijó la cantidad de 725 mil 400 pesos como reparación del daño en beneficio de María de los Ángeles Pelayo, madre de Diana.

Cabe destacar que el hombre, acusado de la desaparición forzada de Diana Piggeonount, no se declaró inocente del crimen que se le acusa; sin embargo, solicitó la pena mínima por el delito, que es de 25 años.

Juan Manuel de Mateo, responsable de la desaparición de Diana Piggeonountt (especial)

¿Qué pasó con Diana Piggeonountt?

De acuerdo con los reportes iniciales, Diana Piggeonout asistió el 8 de junio a sus clases en la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas (PFLC).

Posteriormente, la menor fue captada hablando por teléfono en la zona centro de Tijuana, aproximadamente a las 12:24 horas.

Luego de ello, Diana Piggeonountt tomó un taxi en la calle Primera y Coahuila, frente a la ferreteria Fara, autoridades afirman que el taxi iba en dirección a la colonia Divina Providencia, lugar donde la joven vivía.

Sin embargo, no se constató que Diana haya llegado a su hogar, pues no encontraron sus pertenencias en su casa y no había nadie más que pudiera confirmar su llegada.

Tras la desaparición de la joven, se confirmó que Juan Manuel de Mateo era quien recogía con regularidad a Diana en su taxi, y el hombre también confesó que tenía una relación amorosa con la menor de edad.

Sin embargo, el sujeto habría dado declaraciones falsas al señalar que no había tenido contacto con la adolescente en los últimos 15 días, pues posteriormente aceptó que habló con ella la mañana de su desaparición.

Tras dichos actos, dos años después de la desaparición de Diana Piggeonountt, Juan Manuel de Mateo fue vinculado a proceso por la desaparición de la joven y recibió prisión preventiva.

Y fue hasta este 25 de noviembre que el hombre recibió una sentencia condenatoria, a la cual se le dará lectura de manera virtual el próximo 2 de diciembre a las 9:30 horas.

En cuanto a lo que le pasó a Diana Piggeonountt, o su paradero, aún se desconoce, no obstante, las autoridades continúan su búsqueda considerando que la joven sigue viva.