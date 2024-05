La candidata suplente del PRI en Puebla, Tania Gómez, fue detenida por elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) durante un operativo por presunta posesión de armas de fuego; acá te damos los detalles más importantes de su perfil.

La detención fue llevada a cabo en un domicilio ubicado en Diagonal Papagayo, perteneciente a la colonia Tres Cruces, Puebla el pasado sábado 4 de mayo.

En este operativo a manos de la Marina y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), no sólo se detuvo a Tania Gómez, quien fue lanzada por el PRI como candidata suplente a una diputación local, sino también a otras personas que se encontraban en el lugar de los hechos.

De acuerdo con información de la Silla Rota, los detenidos ya fueron remitidos a la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión (FEISE) para continuar con el proceso correspondiente.

Pero a todo esto, ¿ quién es Tania Gómez, candidata suplente en Puebla que fue detenida por la Marina en un operativo ? Te revelamos desde su trayectoria política hasta su signo zodiacal.

¿Quién es Tania Gómez, candidata suplente en Puebla?

Tania Gómez es la candidata suplente de Delfina Pozos en Puebla, ambas en representación del Partido Revolucionario Institucional (PRI) rumbo a las elecciones 2024.

Además de el cargo popular al que aspiraba llegar Tania Gómez mediante su candidatura en suplencia, la priísta nacida en el municipio de Tlahuapan, también es dirigente del Comité Directivo Estatal en Puebla.

¿Qué edad tiene Tania Gómez, candidata suplente en Puebla?

Aunque no se conoce la fecha de nacimiento exacta de Tania Gómez, medios locales refieren que la candidata suplente tiene actualmente 31 años de edad.

¿Tania Gómez, candidata suplente en Puebla tiene esposo?

Al buscar alcanzar una diputación en Puebla, en suplencia de la candidata principal, Tania Gómez no exhibía rasgos de su vida personal, por lo que no se conoce si la priísta tiene o no esposo.

¿Qué signo zodiacal es Tania Gómez, candidata suplente en Puebla?

Debido a que no se conoce el día en que nació Tania Gómez, es imposible determinar bajo qué signo zodiacal está regida, con base en el horóscopo occidental.

¿Tania Gómez, candidata suplente en Puebla tiene hijos?

La candidata suplente en Puebla no mantiene una actividad frecuente en sus redes sociales y en consecuencia, no se sabe si Tania Gómez tiene o no hijos.

¿Qué estudió Tania Gómez, candidata suplente en Puebla?

Tania Gómez estudió la licenciatura en Consultoría Jurídica por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP, así como con un diplomado en Inteligencia Política y Género por la Universidad Camilo José Cela en España.

También la candidata suplente en Puebla egresó de la carrera de Contaduría Pública por la Universidad del Conde, según información de La Silla Rota.

¿En qué lugares ha trabajado Tania Gómez, candidata suplente en Puebla?

Según información de La Jornada, Tania Gómez trabajó en el ayuntamiento de Puebla, durante la gestión de Eduardo Rivera Pérez, el actual candidato del PAN, PRI y PRD que denunció una agresión dirigida en su contra al interior de su fraccionamiento.

Aquí, la candidata suplente en Puebla se habría desempeñado como “coordinadora de Normatividad y Formación Juvenil” entre el periodo del 1 de enero de 2023 al 30 de junio.

Otro de los puestos donde ha trabajado Tania Gómez, fue cuando se desempeñó como asistente del diputado plurinominal del PRI, Juan de Dios Bravo Jiménez, según especificó el mismo medio basándose en “fuentes” al interior del tricolor.

Gobernador de Puebla y dirigencia del PRI se pronuncian por la detención de Tania Gómez: esto dijeron

Tanto el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, como la dirigencia del PRI en Puebla se pronunciaron por la detención de Tania Gómez, donde ambos coincidieron en esperar los resultados de las investigaciones de las autoridades.

Durante una entrevista a medios, el mandatario estatal pidió tener “prudencia” ante el arresto de la candidata suplente en Puebla tras el operativo organizado por la Marina.

“Es una investigación que está en proceso, cuando haya datos precisos se los daremos, les pido que haya prudencia” Sergio Salomón Céspedes, gobernador de Puebla

Respecto al pronunciamiento del PRI, la dirigencia del partido a nivel estatal pidió a los medios de comunicación, evitar caer en “especulaciones”.

Asimismo, reiteró que deberán ser las autoridades, las partes correspondientes que determinen la responsabilidad de Tania Gómez en el presunto delito cometido.

A su vez, el PRI estatal ratificó su confianza hacia la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), así como a las instituciones para dar claridad a los hechos.

