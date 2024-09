En Puebla fue asesinado Enrique Rodríguez Cayetano, alcalde electo de San Felipe Xochiltepec por parte del partido Fuerza por México.

La tarde de hoy miércoles 11 de septiembre, mataron al alcalde electo de San Felipe Xochiltepec durante un ataque a balazos.

De acuerdo con la información de medios locales, pobladores de San Felipe Xochiltepec llamaron a las autoridades para denunciar el ataque directo de sujetos armados contra un vehículo, el cual pertenecía al alcalde electo.

A pesar del hecho violento en contra del alcalde electo de San Felipe Xochiltepec, Puebla no se encuentra entre los estados más peligrosos de México.

Ante la denuncia de un ataque armado, servicios de emergencia se trasladaron al lugar de los hechos, en donde encontraron el cuerpo de un hombre con múltiples disparos y sin signos vitales.

La identidad del cuerpo habría sido efectuada por los familiares de Enrique Rodríguez Cayetano, quienes confirmaron la muerte del alcalde electo de San Felipe Xochiltepec, según información de Milenio.

La zona de la balacera fue resguardada por las autoridades para la recabación de pruebas así como el levantamiento del cuerpo.

Fiscalía de Puebla ya investiga asesinato de alcalde electo de San Felipe Xochiltepec; no hay detenidos

Tras confirmarse el asesinato del alcalde electo de San Felipe Xochiltepec, el gobierno de Puebla, por medio del secretario de Gobernación Javier Aquino, condenó el ataque.

Asimismo giró instrucciones a la Fiscalía de Puebla para iniciar las debidas investigaciones para esclarecer la muerte del alcalde electo.

Hasta el momento no hay detenidos por el asesinato al alcalde electo de San Felipe Xochiltepec, Enrique Rodríguez Cayetano; no obstante, el gobierno de Puebla aseguró que el caso no quedará impune.

El Gobierno del Estado de Puebla condena los hechos ocurridos ante el fallecimiento del presidente electo de San Felipe Xochiltepec, Enrique N., quien fue encontrado sin vida en circunstancias que actualmente se están investigando.



Los 5 estados más peligrosos de México

De acuerdo con el último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), los 5 estados más peligrosos de México por su índice de víctimas de homicidios dolosos son:

Guanajuato: 1 mil 725

Baja California: 1 mil 424

Estado de México: 1 mil 384

Chihuahua: 1 mil 181

Jalisco: 1 mil 122