Una mujer de la tercera edad en Puebla pidió que le devuelvan su anafre porque de eso vive.

De acuerdo con Cinco Radio Oficial, la fémina colocó un anuncio en su puerta en la colonia Coatepec pidiendo que le regresen el brasero que le robaron.

El anuncio, colocado en una cartulina amarilla, expresa que “por favor le regresen su anafre porque es así como se gana la tortilla”.

“Favor de regresar mi brasero, soy humilde y pobrecita, con eso me ganó mi tortilla, no sean ingratos, rateros malvados me están dejando sin comer.

(Si hay alguien que me pudiera regalar uno, se lo agradecería)”.

Mujer de la tercera edad en Puebla