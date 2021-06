Miguel Barbosa: Uso de la fuerza no es táctica de este gobierno pero pudo haber pasado a mayores

México.- El gobernador del estado de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, afirmó que el uso de la fuerza no es la forma de actuar de su gobierno, pero fue necesario el retiro de normalistas de Teteles.

Miguel Barbosa dijo que ese retiro se hizo con la debida estrategia policía, así lo manifestó al señalar que pudo haber pasado a mayores debido a que las instalaciones del gobierno de Puebla fueron agredidas así como las fuerzas de seguridad.

“Lamentamos mucho lo ocurrido. El uso de la fuerza no es de este gobierno, no es de este gobierno su medio, su táctica, su instrumento... ni forma de actuar, pero ayer fueron agredidas instalaciones del gobierno y fuerzas del orden y pudo haber ocurrido, de verdad, hechos mayores si no se hubiera actuado con la debida estrategia policial. Pudo haber llegado a términos mayores, no fue así”

Miguel Barbosa. Gobernador Puebla