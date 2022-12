Informamos que este 14 de diciembre se realizarán las exequias y homenajes al gobernador @MBarbosaMX:

9:00 am - @CongresoPue

9:45 am - Palacio de Justicia

10:40 am - Casa Aguayo



Los eventos se transmitirán en las redes sociales oficiales del Gobierno del Estado. pic.twitter.com/v23N9aFck0