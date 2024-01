La Fiscalía General del Estado de Tabasco está investigando si uno de los agentes desaparecidos en Villahermosa desde el 22 de diciembre de 2023 es el hombre decapitado encontrado el pasado 4 de enero en Pichucalco, Chiapas.

De acuerdo con el Fiscal Nicolás Bautista Ovando, se están realizando las investigaciones correspondientes para encontrar a los dos policías desaparecidos en Tabasco.

Asimismo, resaltó que aún no se ha confirmado que la cabeza encontrada en Chiapas corresponde a uno de los dos policías desaparecidos tras informe extraoficial del hallazgo.

Decapitado encontrado en Chiapas podría ser uno de los policías desaparecidos en Tabasco

El titular de la Fiscalía General de Tabasco, Nicolás Bautista, el hombre decapitado encontrado en Pichucalco, Chiapas, podría ser uno de los policías desaparecidos desde el 22 de diciembre 2023.

La desaparición de los policías se dio en medio de distintos hechos de violencia registrados en Tabasco como asaltos y enfrentamientos.

El fiscal compartió además que se localizó un cuerpo decapitado en territorio de Tabasco que podría estar relacionado con la cabeza encontrada con un narcomensaje en Chiapas.

En este sentido, resaltó que ya se realizan pruebas de ADN para determinar la identidad de la persona decapitada y si la cabeza y el cuerpo pertenecen a la misma persona.

Sin embargo, el fiscal Bautista Ovando reiteró que hasta el momento los dos policías desaparecidos de Tabasco permanecen con el mismo estatus.

Desaparición de policías de Tabasco no se reportó de inmediato; investigaron tras días de ausencia

Por otra parte, José del Carmen Castillo Ramírez, encargado de Despacho de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco resaltó que no se tuvo conocimiento de la desaparición de manera inmediata.

Según Castillo Ramírez, no se sabía de su desaparición pues no hubo ningún reporte y no fue sino hasta que se detectó que habían falto mucho que se determinó su desaparición.

Cabe señalar que la Fiscalía ya tiene contacto con las familias de los dos policías desaparecidos en Tabasco y se les está apoyando económicamente.