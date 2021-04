La denunciante dijo que no es la primera vez que una patrulla la sigue en Tabasco

Fernanda compartió en su cuenta de Instagram el momento en que policías en una patrulla de la Policía Estatal de Tabasco comenzó a seguirla a ella y sus dos amigas mientras caminaban sobre la avenida Paseo Tabasco, en el parque Tomás Galindo Canabal.

Los hechos ocurrieron alrededor de la 10 de la noche del 11 de abril en Tabasco, luego de que Fernanda y dos de sus amigas, una de ellas menor de edad , salieran de su domicilio.

Video del acoso de policías en Tabasco

Fernanda decidió compartir en Instagram el acoso que estaba sufriendo junto a sus amigas por parte de los policías de Tabasco, a bordo de una patrulla.

A través de fotos y videos, la víctima de acoso exhibió el comportamiento de los policías de Tabasco de la patrulla 72761 con placas TB-654A-1 que las siguió por la calle cerca de 40 minutos .

Fernanda aseguró en una de sus publicaciones que no es la primera vez que una patrulla la sigue para acosarla y pregunta qué tan grave tiene que ser el acoso para que las autoridades hagan algo al respecto.

"No es la primera vez que una patrulla me sigue estando o no con mis amigas y nos dicen lo mismo" Fernanda

Fernanda dijo que al principio decidieron no prestar atención a los policías. Sin embargo, los policías continuaron el acoso y a la altura del palacio municipal, solicitaron su número mientras las seguían.

"¿A dónde van? yo te llevo": Policías de Tabasco

En los videos que compartió Fernanda, se escucha cómo los policías de Tabasco les preguntan a dónde van y se ofrecen a llevarlas pero las mujeres se niegan en todo momento.

Luego de tanta insistencia por parte de los policías de Tabasco, las mujeres increparon a los oficiales sobre el acoso del que estaban siendo víctimas.

A pesar de que las mujeres encararon a sus agresores, los policías de Tabasco continuaron persiguiendo a las mujeres mi entras pedían insistentemente su número y llevarlas.

La Secretaría de Seguridad de Tabasco se comprometió a castigar a los policías

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, recibió a las mujeres que denunciaron acoso por parte de elementos de la corporación y les prometió que se hará justicia.

Asimismo, se comprometió a investigar a fondo, y a aplicar la justicia en caso de que se encuentre responsabilidad en los elementos señalados de acosar a tres mujeres, a bordo de una patrulla en sus horarios de guardia.