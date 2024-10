La noche de este miércoles 9 de octubre ocurrió el emotivo reencuentro de 4 pescadores con sus familias tras haber desaparecido en Yucatán por el paso del huracán Milton.

Fue el pasado 7 octubre cuando 4 pescadores zarparon del Puerto de Progreso con dirección al Golfo de México, donde quedaron “atrapados” en medio del ciclón de categoría 5.

Luego reportarse su desaparición, otros barcos pesqueros se sumaron a la búsqueda y lograron localizar a 4 pescadores que sobrevivieron al huracán Milton; afortunadamente, ya están con sus familias.

¿Quiénes son los pescadores que sobrevivieron al huracán Milton?

Los pescadores del barco “Neldy” que sobrevivieron al huracán Milton, fueron identificados como:

Cristian Chí Poto

Sharbel Chí Poot

Guillermo Vera Hernández

Sergio Márquez

Luego de abrazar a sus familiares, los 4 pescadores fueron evaluados por los paramédicos de Cruz Roja, quienes los reportaron con buen estado de salud.

En tanto, las lanchas “Halcón I”, “Peyucsa 12″ y “Peyucsa 13″, en el que en total viajan 12 pescadores a bordo , aún siguen desaparecidas tras el paso del huracán Milton.

Pescadores desaparecidos en Yucatán (Especial)

Video del emotivo momento en el que pescadores desaparecidos en Yucatán regresan con sus familias

Familiares, amigos y medios de comunicación se congregaron en la zona para recibir a los 4 de 15 pescadores que fueron localizados tras el paso del huracán Milton.

Entre gritos de “¡Si se pudo!”, los familiares celebraron el regreso de los pescadores de la embarcación “Neldy”, la cual se veía visiblemente dañada por la fuerza del fenómeno.

Los familiares no pudieron contener la emoción, por lo que se subieron a la embarcación para abrazar y besar a los 4 pescadores localizados.

A pesar del emotivo reencuentro, también se registró una pequeña riña entre dos hombres, uno de ellos, aparentemente el dueño de las embarcaciones, denunció que no recibió apoyo por parte de la Semar para localizar a los pescadores.

“Nos la negaron (la ayuda), nadie nos ayudo, la Semar no nos ayudó. Mis barcos salieron a rescatar mis barcos, no vengan a colgarse medallas que no les corresponden”, dijo .