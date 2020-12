Denuncié penalmente a los POLICÍAS ESTATALES de Querétaro que operan como criminales.



Me detuvieron sobre la carretera Federal, me hicieron una “revisión”, cuando empecé a grabarlos me rompieron el celular y en su “revisión” me robaron la cartera.



¿A quien más le ha pasado?✌🏽🤬 pic.twitter.com/GK6p0kXL4u

