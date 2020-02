El gobernador aseguró que no hay recursos para atender a los pacientes de otros estados en los hospitales de Aguascalientes.

México.- El gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, lamentó que en los hospitales del estado hay un costo del 25 por ciento en nosocomios por pacientes de otros estados en hospitales, por lo que adelantó que se les negarán servicios médicos en hospitales públicos.

En una entrevista el mandatario panista refirió que al no haber recursos para brindar atención médica, supuestamente por la no adhesión al Insabi, ya no hay capacidad de atender a este grupo poblacional. "A la chingada", dijo.

"De entrada de estados que no son de Aguascalientes a la chingada. O sea yo no puedo atender a (pacientes de otros) estados, porque eso me lleva un costo aproximadamente de cerca a de 25 por ciento" Martín Orozco. Gobernador de Aguascalientes

En dichos hospitales hay pacientes de Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, San Luis Potosí y hasta Durango. Orozco justificó que no se les puede atender.

Orozco explicó el 4 de enero de 2020 que los gobernadores del PAN no firmaron su adhesión al Insabi, pues no hubo acuerdos concretos.

“Pacientes que no son de #Aguascalientes a la chingada”



Ojalá y nuestros turistas, o quién va de paso no se enferme o tenga un accidente.



Desafortunadas declaraciones del Gobernador y Presidente de los Gobers de @AccionNacional Martin Orozco pic.twitter.com/2hh7iRFu4s — ARTURO ÁVILA ANAYA (@arturoavila_mx) February 6, 2020

Según el mandatario sólo Nayarit firmó, pero el resto de los estados se negó por no haber acuerdos en el tema de la atención gratuita para los servicios de tercer nivel.

Los gobernadores piden una compra consolidada y que no se entregue la infraestructura hospitalaria estatal.