COMUNICADO ACLARATORIO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA



Aclaramos que los ruidos intensos recientes NO son detonaciones de armas de fuego, sino escapes de motos en una rodada desde la iglesia de Ex Marquesado. Eviten difundir información no verificada. #SeguridadCiudadana pic.twitter.com/uXw9tQ2WRJ