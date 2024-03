Oaxaca se encuentra en medio de una crisis por falta de agua que ha afectado hasta a los hospitales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

De acuerdo con trabajadores del Hospital Regional Presidente Juárez, la crisis en el ISSSTE Oaxaca ha llegado al punto en el que no tienen agua “ni para lavarse las manos”.

Cabe señalar que más de 55 municipios de Oaxaca carecen de abasto de agua potable actualmente.

El ISSSTE Oaxaca está en crisis por la falta de agua que ha alcanzado al Hospital Regional Presidente Juárez.

De acuerdo con los trabajadores de la salud, no tiene agua ni para lavarse las manos después de una atención de un paciente o intervención quirúrgica.

Ante esta crisis, personal de salud como enfermeras y médicos, así como pacientes y familiares, protestaron por la crisis hídrica.

“No nos podemos lavar las manos. O sea, nosotros tenemos protocolos de atención a los pacientes. Al rato llegan y dicen infección nosocomial ¿por qué? porque la enfermera no se lavó las manos, porque el doctor no se lavó las manos. Lávate con gel, alcohol y ponte guantes. Yo no me puedo lavar las manos ni ir al baño”

Enfermera del Hospital Regional Presidente Juárez