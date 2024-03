Samuel García, gobernador de Nuevo León, acusó que la Fiscalía del Estado participa de la “guerra sucia de la vieja política” que hay en su contra.

Esto luego de que se compartiera un reportaje donde se muestra la presunta triangulación de 200 millones de pesos desde el gobierno de García hacia un despacho del que es accionista.

De acuerdo con El Norte, el gobierno de Samuel García Sepúlveda ha beneficiado con contratos gubernamentales a una empresa que serviría para triangular los pagos hacia el despacho propiedad del gobernador y su papá.

Samuel García exhibe documento de “montaje” de la Fiscalía de Nuevo León en supuesta triangulación para su despacho

Samuel García compartió un documento de la Fiscalía de Nuevo León que considera es una prueba de que el Poder Judicial del estado “armó y filtró el montaje” de la supuesta triangulación para su despacho.

Asimismo, lamentó que el periodico El Norte “cayera” en el montaje de la fiscalía del estado que, de acuerdo con García Sepúlveda ,armó un ataque en su contra porque es “controlada por la vieja política”.

Según Samuel García, la Fiscalía de Nuevo León se puso a investigarlo a él y a su familia en plena campaña por las elecciones 2024 y calificó de “terrible” que la fiscalía “esté haciendo la guerra sucia de la vieja política en lugar de encarcelar a todos los que se enriquecieron robándole a Nuevo León”.

Sin embargo, dijo que no tiene miedo de ser investigado porque no tienen nada que ocultar pero reclamó que no estén investigando las denuncias que ha presentado contra “ex funcionarios corruptos” pese a que se presentaron pruebas de:

robo

fraudes

desfalcos

“Aquí está la prueba de que la Fiscalía del Estado armó y filtró el montaje en el que, desafortunadamente, El Norte cayó. La Fiscalía es controlada por la vieja política y la usan para protegerse, por eso no ha investigado ninguna de las denuncias que presentamos en contra de ex funcionarios corruptos, hace más de dos años le entregamos carpetas con pruebas de robos, fraudes y desfalcos y no ha pasa nada. En cambio, en plena campaña, se ponen a investigarme a mí y a mi familia. No me preocupa, porque no tengo nada que ocultar, pero es terrible que la Fiscalía esté haciendo la guerra sucia de la vieja política, en lugar de encarcelar a todos los que se enriquecieron robándole a Nuevo León y, peor aún, dejando libres a los criminales que todos los días detiene Fuerza Civil” Samuel García

Samuel García exhibe documento donde Fiscalía de Nuevo León pide información al IMSS sobre 15 empresas

En el documento que fue censurado por el gobernador, se puede ver que el documento de la Fiscalía de Nuevo León es para solicitar información al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En este se muestra que se trata de la carpeta de investigación 0002/2024/UIEOPI-ED, oficio 4506/2024-SEO-FV para solicitar informar si se cuenta con los registros de antecedentes y el padrón de las personas morales:

Firma Jurídica y Fiscal Abogados S.C. GMA Firma Jurídica Fiscal S.C. Saga Tierras y Bienes Inmuebles S.A. de C.V. Saga Bienes Internacional, S.A. de C.V Consultoría Lénico S.C. Suministro M Y R. S, S.A de C.V. MFI Servicios y Asesoría. S.A. de C.V. Consultora ZVA, S.A. de C.V. Construcciones y Proyectos Cobalto, S.A. de C.V. Segurivic, S.A. de C.V. Ferrera Consultores, S.A. de C.V. Seprita, S.A. de C.V. BJGG Servicios Administrativos Tecnológicos, S.A. de C.V. Consulting Eneas, S.A. de C.V. Ingeniería y Servicio Industrial NEX, S.A. de C.V.

El documento compartido por Samuel García muestra que pide que en un lapso de 3 días hábiles se le entreguen los datos de las 15 empresas anteriores, así como un informe de todos y cada uno de los trabajadores registrados en éstas.

Entre los datos que pide es: