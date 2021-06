El fundador de Kumbia Kings, A.B Quintanilla, aseguró que no estará presente en el concierto organizado por la victoria proyectada de Samuel García en las Elecciones Nuevo León 2021.

En un video A.B Quintanilla, hermano de Selena y fundador de la mítica grupación mexicoamericana de cumbias, explicó que él no será parte de las presentaciones de Kumbia Kings anunciadas por las redes sociales de Samuel García.

Esto, explicó A.B Quintanilla, porque en una fotografía inicial donde se promovía el concierto en que participaría Kumbia Kings, se colocó una imagen de él.

Esto no indica que Kumbia Kings no se va a presentar en la Macroplaza a las 19:00 horas, como se dijo en redes sociales, por el triunfo de Samuel García en las elecciones a gobernador.

Sin embargo, sí representa que A.B Quintanilla, fundador de la banda, no será parte del evento. El compositor expuso que se presentaría en México hasta 2022.

Todo esto podría ser parte de la ruptura de los Kumbia Kings dada hace más de una década.

“Yo soy A.B Quintanilla para Monterrey, este mensaje es ahorita para Monterrey. Vi un póster, vi un póster que tiene un foto mío con todo mi grupo y dice que yo me estoy presentando en Macroplaza, en Monterrey. No se dejen engañar, raza, no voy a estar en Monterrey por la noche ni por el resto del año. No tengo nada, absolutamente nada”

A.B Quintanilla