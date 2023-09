Jesús Nava, alcalde de Santa Catarina, Nuevo León, hizo sonar la campaña de reapertura de la Estación de Bomberos No. 4, colonia La Fama, a la que apoyó financieramente.

Con ello, dieron inicio las labores de la corporación de auxilio que atenderán contingencias que se registren en la ciudad.

Ante la reapertura de la Estación de Bomberos No. 4 de Santa Catarina, Jesús Nava informó que la financiará al 100 por ciento.

En este sentido, el recurso que otorgará el gobierno será de un total de 8 millones 580 mil pesos , conforme el acuerdo suscrito con el Patronato.

De dicho monto, 2 millones 80 mil pesos se entregarán en lo que resta del 2023, y 6 millones 500 mil pesos durante el 2024.

“Reabrimos la Estación de Bomberos No. 4 con más recursos, no con donativos como durante 10 años vivió; no vamos a dejar que por un donativo la ciudadanía espere por su seguridad”

Jesús Nava, alcalde de Santa Catarina.