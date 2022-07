La Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana de Nuevo León informó que distribuirá 100 mil tarjetas MIA para utilizar el Metro y Transmetro de la entidad.

Como parte del Plan Maestro de Movilidad, el gobierno de Nuevo León repartirá 100 mil tarjetas MIA con saldo disponible para los nuevoleoneses.

Dichas tarjetas tendrán un saldo disponible de 100 pesos y serán gratuitas para los usuarios.

Posterior de la entrega, se podrá poner saldo a la tarjeta de manera electrónica, para de esta forma transparentar los ingresos del servicio de transporte.

¿Cuándo entregarán la tarjeta MIA en Nuevo León?

Hernán Villarreal, titular de la Secretaría de Movilidad de Nuevo León comentó que las tarjetas MIA se entregarán de lunes a viernes de 16:00 a 19:00 horas, en la estación Cuauhtémoc.

Los requisitos para que los ciudadanos puedan ser acreedores de dichas tarjetas son:

presentar la credencial de elector

presentar un comprobante de domicilio

¿Por qué se impuso el uso de las tarjetas MIA en Nuevo León?

El uso de las tarjetas MIA en el sistema de transporte de Nuevo León se impuso luego de que transportistas de la entidad aumentaron la tarifa del pasaje de manera ilegal.

Conforme a lo señalado por el gobierno de la entidad, los transportistas habrían subido el pasaje de 12 a 15 pesos en el pago en efectivo, argumentando que se había aprobado una recomendación de la Comisión de Tarifas.

No obstante, dicha recomendación no ha sido aprobada por la Junta de Gobierno de Movilidad, por lo que no ha podido entrar en vigor de manera legal.

Gobierno de Nuevo León implementa operativos para vigilar la tarifa del transporte público

Luego de que se suscitó el incremento de las tarifas del transporte y como medida preventiva, la administración de Nuevo León implementó operativos de vigilancia.

En dichos operativos se sancionó el incremento impuesto por los transportistas, aplicando 593 multas y se decomisaron 48 unidades del 29 al 30 de junio.

Además de una requisa de autobuses de la ruta 400; la administración también retomó el control de dicho transporte y practicó una auditoria.

En ésta se descubrió una caja fuerte con una suma de un millón 323 mil 654 pesos, por lo que el titular de Movilidad en Nuevo León reprochó el acto.

Además aseguró que se sancionará de manera ejemplar a quien continúe con el incremento del aumento sin tener las unidades de transporte en las condiciones necesarias para exigir dicha tarifa.