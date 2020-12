Norman Pearl buscará la creación de una asociación civil con miras a incidir en el proceso electoral de 2024

Tras la designación de la coordinación estatal de Morena para las elecciones del próximo año, Norman Pearl Juárez renunció a ser representante de Morena ante el Instituto Electoral de Querétaro (IEEQ) y a su militancia al partido.

Norman Pearl también anunció que buscará la creación de una asociación civil con miras a incidir en el proceso electoral de 2024, la cual podría convertirse en un instituto político de Querétaro, para buscar mejores condiciones para el estado.

“Pongo punto final a mi intensa militancia activa que he tenido hasta ahora dentro del partido que llevó al presidente a la primera magistratura, seguirá siendo lopezobradorista como lo fui y quiero que quede muy claro que soy de izquierda desde que nací” Norman Pearl. Exrepresentante de Morena ante el IEEQ

"Designaciones desmantelaron a Morena": Norman Pearl

Con respecto a las recientes designaciones del partido en Querétaro sostuvo que “desmantelaron a Morena Querétaro y no estoy dispuesto a ser cómplice, prefiero dar un paso al costado y pensar en otras cosas más prometedoras”.

Entre las razones que dio Norman Pearl para renunciar señaló “es muy simple... en esta vida debe haber cortesía política y yo creo que el representante juega un papel fundamental en el partido. Debe de orientar sus esfuerzos para participar con la afinidad que requiere con el candidato potenciado, esta reflexión la hago porque es necesario que quede muy claro la institucionalidad que todo miembro de Morena cuando menos debe de tener y debe de exaltar”.

Luego de renunciar a la militancia de Morena después de cuatro años, Norman Pearl aclaró que no buscará adherirse a otro partido político ni buscará alguna candidatura en el actual proceso electoral y que su separación de este instituto político es por congruencia, ya que la manera en la que se designó a candidatos no es acorde con el pensamiento crítico de los integrantes del partido.

Pearl aclaró que esta decisión no enfatiza en la designación de la exmagistrada Celia Maya como candidata de Morena a la gubernatura de Querétaro, pues siempre pensó en apoyar a cualquier candidato; no obstante, su decisión es por la inconformidad que existe en todo el país por las designaciones del comité ejecutivo nacional de Morena. “Ya no hay nada qué hacer, porque se están terminando de designar a todos los candidatos”, añadió.