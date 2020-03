Asesinan a Nadia Verónica Saro Martínez, estudiante de la Ibero en León

La joven había colocado un mensaje en redes sociales donde buscaba crear conciencia sobre la violencia de género, 2 días antes de ser asesinada.

México.- La joven Nadia Verónica Rodríguez Saro Martínez, estudiante de la Universidad Iberoamericana en León, fue asesinada este domingo 8 de marzo por la madrugada.

La joven había salido a una fiesta y se disponía a llevar a su casa a una amiga, cuando fue atacada a balazos en el camino a la comunidad de La Ordeña. Días antes Nadia había colocado en redes sociales mensajes alusivos a la erradicación de la violencia de género, con un mensaje a sus padres, donde simulaba su desaparición.

"Si algún día soy yo sepan que jamás me rendí, que pelee hasta mi último aliento y su imagen siempre estuvo presente, que disfruté de mi vida, que reí y bailé hasta cansarme, que amé todo lo que hacía, que alcé mi voz y no me quedé callada, que realmente pensaba que el mundo podía cambiar pero terminó quitándome la vida" Nadia Saro

La joven fue encontrada asesinada a las 02:27 horas de este 8 de marzo, dentro de una camioneta con diferentes impactos de bala, cerca de la colonia Lomas del Prado.

El papá de la joven confirmó su asesinato en redes sociales.

Nadia estudiaba la carrera de Relaciones Internacionales. Su asesinato se da en el día de la mujer, en el que miles de mujeres salieron a las calles a manifestarse para erradicar la violencia de género y feminicida.

Además, este 9 de marzo se efectuará un paro de actividades, en el cual se prevé que participen 6.6 millones de mujeres a nivel nacional.