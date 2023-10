Lucía Meza, aspirante de Morena para la gubernatura de Morelos, acusó que en el partido le metieron el pie , por tanto, amenazó con salirse de sus filas.

La senadora, tras no ser incluida en la encuesta final de Morena para elecciones de Morelos, programadas para el domingo 2 de junio 2024, se fue en contra de la plantilla.

Y es que la aspirante de Morena para la gubernatura de Morelos asegura que altos mandos le metieron el pie para obstaculizar su participación en el proceso estatal.

“ Estoy evaluando todas las opciones ”, precisó Lucía Meza en su amenaza de salirse del partido, motivada, según sus palabras, por la violación de sus derechos en manos de la Comisión.

A través de un comunicado en redes sociales, la senadora y aspirante para gubernatura de Morelos, Lucía Meza, amenazó con salirse del partido Morena rumbo a las elecciones 2024.

Esto porque, según la militante guinda, el gobernador Cuauhtémoc Blanco y la Comisión de la plantilla, le metieron el pie para dejarla fuera de la encuesta final.

En su mensaje, Lucía Meza acusó que aun siendo la aspirante para gubernatura de Morelos de mayor aceptación, Morena desistió de ella justificando el acto con un presunto nexo con el fiscal Uriel Carmona.

“¿Cómo es posible que siendo yo la mujer más conocida y mejor posicionada en Morelos no me dejaran si quiera competir? [...] Quien está detrás de todo esto es el gobernador Cuauhtémoc Blanco que controla a Morena en Morelos y no quiere que yo sea gobernadora”.

Lucía Meza