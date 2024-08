El Gobierno de Morelos responde a la petición de los concesionarios del aumento al pasaje de transporte público en el estado.

Este lunes 24 de agosto de 2024, autoridades estatales y líderes transportistas se reunieron en el edificio de gobierno para entablar una mesa de diálogo sobre el paro de choferes y el cierre de vialidades que se tenían programados.

Y es que transportistas exigen un aumento al pasaje en Morelos del 40%, lo que incrementaría la tarifa de 10 pesos a 14 pesos. Esto fue lo que el Gobierno respondió a la petición de los concesionarios de transporte público.

Al finalizar la reunión entre las autoridades estatales y líderes de concesionarios de transporte público, Eduardo Galaz Chacón, secretario de Movilidad y Transportes (SMyT) , aseguró que no habrá aumento al pasaje.

En entrevista ante diferentes medios de comunicación, el secretario detalló que debido a la mesa de diálogo, no “tiene porqué haber un cierre o algo así” de las vialidades, ya que continúan en negociaciones.

Asimismo, resaltó la exigencia de los concesionarios acerca de que los titulares de la próxima administración de la gobernadora electa de Morelos, Margarita González Saravia, se encuentren presentes en las negociaciones ; misma a la que dará respuesta a lo largo de la semana.

No hay aumento de tarifa, que quede muy claro.

Seguimos platicando. En la semana quedé de comunicarme nuevamente con ellos para ver qué contestación me daban: si asistía o no asistía la próxima administración.

Asimismo, el secretario de Movilidad y Transportes de Morelos indicó que hay disposición por parte de las autoridades y del gobierno del estado para atender las propuestas.

Mientras que los concesionarios del transporte público en Morelos piden un aumento de 4 pesos en la tarifa mínima del transporte público , Cuauhtémoc Blanco, gobernador del estado, apuntó que nunca ha hecho un convenio con los transportistas, para que la próxima administración lo tenga en cuenta.

Asimismo, las autoridades de Morelos señalaron que se debe de realizar un estudio de factibilidad, mismo que “no le dará tiempo a su administración” ya que tarda entre 7 y 8 meses para realizarse.

#Local | El gobernador de #Morelos , Cuauhtémoc Blanco Bravo afirma que no habrá un aumento al pasaje, ya que no hizo ningún compromiso con los transportistas. "Su líder está dolido porque perdió la candidata que estaba apoyando". pic.twitter.com/4eVsZV9TBL

Al respecto, Eduardo Galaz Chacón detalló que primero se debe de presupuestar el dinero para llevar a cabo el estudio de factibilidad ya que “no es un estudio barato, es un estudio que hace 3 años nos costó 650 mil pesos”.

Cuauhtémoc Blanco agregó que han ayudado a los transportistas en financiamientos, multas y recargos, “entonces no se pueden quejar”.

Por otro lado, Dagoberto Rivera Jaimes, presidente de la Federación Auténtica del Transporte (FAT), señaló que “ahorita no hay ofrecimientos de aquella parte ni de esta parte. Sencillamente queda para que sigamos con las pláticas y hasta ahí nada más”.

Además, el concesionario de transporte público reiteró que por el momento no habrá un aumento en la tarifa, así como tampoco paros o alguna otra movilización.

Definitivamente no va a haber (aumento), yo les diría, pero en este momento no porque estamos platicando.

Ellos nos avisan qué día de la semana vamos a seguir platicando.

No hay paro, no hay nada de nada. Se restablecen las pláticas con el gobierno del estado para ver en qué tenemos acercamientos y en qué no se pueden tener acercamientos.

Dagoberto Rivera Jaimes, presidente de la Federación Auténtica del Transporte