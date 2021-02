Mónica Rangel: En Morena no existe la imposición

Mónica Rangel hizo un llamado a la unidad en SLP y resaltó el impulso a mujeres dentro del partido.

México.- Mónica Rangel afirmó que en Morena no existe la imposición, ello ante las expresiones que han cuestionado la legalidad del proceso en el que fue elegida como candidata de Morena a la gubernatura de San Luis Potosí (SLP).

"En Morena la imposición no existe ni existirá. Morena es el único partido que le pregunta a la ciudadanía, quién quiere que les represente en el proceso electoral; Morena es del pueblo, no de ningún grupo o fracción" Mónica Rangel. Virtual candidata SLP

Por ello hizo un llamado a la unidad para lograr la transformación y bienestar del estado, pues siempre se conoció la metodología y reglas del proceso, además de que en todos los casos se escucha al pueblo.

En lo personal, Mónica Rangel dijo que la honestidad y transparencia es lo que la caracteriza y ha hecho propios los principios de "no mentir, no robar y no traicionar".

Mónica Rangel está inspirada en el proyecto de AMLO

De la misma manera dijo que está inspirada en en participar en las elecciones de 2021 por el proyecto de Nación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La virtual candidata de Morena, que competirá en coalición con Nueva Alianza, expresó su respeto a todas las mujeres que participan en este proceso y dijo que Morena es el único partido comprometido en acelerar, facilitar y mejorar las condiciones para la incorporación de las mujeres en la vida política de SLP.