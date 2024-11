Miguel Ángel Navarro Quintero aseguró que encabeza un gobierno “atrevido” y hasta “suicida”, en el que hace todo posible por garantizar el bienestar de la población y la seguridad de las inversiones.

El gobernador de Nayarit estuvo este jueves en Bahía de Banderas, donde inauguró la segunda Cumbre Empresarial de Líderes del Comercio, Servicios y Turismo, en la que miles de empresarios se reúnen para intercambiar conocimiento y promover el crecimiento del sector.

El gobernador del estado de Nayarit dio un mensaje en el que destacó que Nayarit es un estado pujante e imán de inversionistas, por lo que corresponde a su administración sentar las bases para que los negocios florezcan.

Para ello, indicó, es necesario combatir la inseguridad y dar un mensaje claro de que no tendrán impunidad quienes atenten contra la ciudadanía o la propiedad privada.

Asimismo, presumió que Bahía de Banderas recibió el Premio Valores 2024 por ser el mejor destino turístico de México por su seguridad, la certificación de sus playas y su hospitalidad.

Mi gobierno es atrevido y suicida: Miguel Ángel Navarro Quintero

El gobernador de Nayarit aseguró que Nayarit ha dado pasos agigantados en los últimos años para generar un ambiente propicio a los negocios, y prueba de ello es que la entidad fue el mayor receptor de nueva inversión directa para industria durante el tercer semestre de este año.

Navarro Quintero apuntó que Nayarit trabaja en construir una paz justa en coordinación con municipios y federación, con resultados palpables como el hecho de que no se registran asaltos en las carreteras de la entidad.

Todo esto, agregó, se ha logrado sin claudicar ante los grupos del crimen organizado, pues, no es su intención “dejar que la gobernabilidad sea acuerdo de delincuentes”.

“Desde el inicio del gobierno declaré que habría de hacer un gobierno atrevido y un gobierno suicida, porque primero muero yo que permitir que la ciudadanía o las inversiones se vayan. Yo vine a defender a Nayarit” Miguel Ángel Navarro Quintero, gobernador de Nayarit

Turismo es el sector de las buenas noticias: Josefina Rodríguez

Josefina Rodríguez Zamora, titular de la Secretaría de Turismo Federal, también estuvo presente en el evento y celebró esta iniciativa de la Concanaco Servytur para promueven el crecimiento del sector.

Rodríguez Zamora aseguró que en México el turismo es “el sector de las buenas noticias”, pues siempre da buenos resultados y destaca por su aporte al crecimiento de la economía del país.

También felicitó a Concanaco Servytur y a su presidente Octavio de la Torre por la campaña ‘México muy Mexicano’, con la que buscan promover los mejores valores del país y el orgullo entre los afiliados al organismo patronal.

Finalmente, señaló que la próxima Copa del Mundo de la FIFA será una oportunidad única para atraer a justas a México y lograr que visiten no solo las tes ciudades sede del evento, sino nuevos destinos que normalmente no visitarían de no ser por la justa deportiva.