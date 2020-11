Michoacán: Reúnen a familias separadas por la migración

“Palomas Mensajeras” fue creado por el gobernador Aureoles, como una estrategia para reunir a las familias que separadas por la migración

Morelia.- Un matrimonio del municipio de Salvador Escalante, Michoacán logró reunirse con sus hijos después de 29 años, gracias al programa “Palomas Mensajeras” del gobierno del estado.

La pareja formada por Irma e Ismael tenía 29 años sin ver a sus hijos, quienes emigraron de Michoacán a Estados Unidos en busca del sueño americano. La reunión familiar tuvo lugar en el estado norteamericano de California, donde la pareja se reunió con sus hijos Rocío, Noemí y Ricardo .

La familia logró reencontrarse e incluso celebrar juntos, en familia, el 55 aniversario de bodas de la pareja originaria del citado municipio de Salvador Escalante, gracias al mencionado programa “Palomas Mensajeras”, el cual que ha logrado reunir a cientos de familias migrantes.

“Disfruté como si hubiera sido mi luna de miel, porque cuando nos casamos no nos fuimos de luna de miel; me la debía mi esposo y mira a dónde me vino a traer… Tenía 29 años que no los miraba” Irma Tinoco

Los michoacanos comentaron que vencieron sus miedos para subirse por primera vez a un avión, retirarse miles de kilómetros de su lugar de origen y realizar actividades que, según sus palabras, nunca hubieran imaginado.

“¿Cuándo íbamos a pensar en que íbamos a volar a nuestra edad? Hasta en unas resbaladillas de nieve anduvimos; viera cómo disfrutamos en la nieve, nosotros no conocíamos la nieve ni en sueños, nunca nos habíamos subido en un avión y lo más lejos en autobús fue a Morelia y Ciudad de México” Ismael Tinoco

El programa “Palomas Mensajeras” fue creado en el año 2016 por el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, como una estrategia para reunir a las familias que llevan años e incluso décadas separadas por a consecuencia de la migración.

“Palomas Mensajeras” consiste en apoyar con los trámites de pasaporte y visa a personas mayores de 60 años de edad, de cualquier municipio de la entidad, así como con el pasaje para el vuelo de ida y vuelta a Estados Unidos.

Cabe destacar que en cuatro años, han podido realizar el viaje 9 mil 555 adultos mayores con este programa, el cual se ha extendido a 96 de los 113 municipios del estado, a través de la Secretaría del Migrante que tiene Michoacán y en la cual el gobernador Aureoles designó como titular a un ex migrante, José Luis Gutiérrez.