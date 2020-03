Agotan en SLP medicamento contra lupus que supuestamente combate el Covid-19

La Canaco del estado asegura que los laboratorios no tienen una fecha oficial para reabastecer a las farmacias con el producto

Las compras de pánico causadas por el coronavirus agotaron un medicamento para tratar el lupus y otras enfermedades en San Luis Potosí. Las farmacias del estado reportaron la escasez de la hidroxicloroquina por un rumor que aseguraba curar a los pacientes infectados de Covid-19.

La Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de San Luis Potosí, aseguró que ninguna farmacia del estado tiene el medicamento comercialmente conocido como Plaquenil. Este producto es utilizado para tratar a pacientes con lupus, artritis severa, paludismo y malaria.

🔴 La Secretaría de Salud dio a conocer el primer fallecimiento por coronavirus en San Luis Potosí. Se trata de un hombre de 70 años de edad que se encontraba en atención hospitalaria privada con diagnóstico de neumonía por influenza y COVID19. pic.twitter.com/JAHGwLfMPe — Gobierno de SLP (@GobEdoSLP) March 25, 2020

“No sé de dónde surgió el rumor que esto servía para contrarrestar el coronavirus, pero no es así, no está comprobado. Lo único que ha ocasionado es que la gente que verdaderamente lo necesita para el lupus no tenga la medicina”, declaró el titular de farmacias de la Canaco en SLP, Francisco Javier Ramírez.

Los laboratorios que fabrican el medicamento no tienen una fecha exacta para el reabastecimiento, lo cual ha ocasionado serios problemas en el estado. Francisco Javier Ramírez reconoció que las farmacias no se percataron de la demanda hasta que solicitaron el resurtido.

El anuncio de Trump sobre la hidroxicloroquina (Plaquenil) 💊 como una potencial cura para #Covid-19 impulsó sus ventas. Pero esta medicina no debe ser considerada para automedicarse, solo es de uso exclusivo de hospitales para tratar el #coronavirus pic.twitter.com/Drsce9BKxc — Covidmx (@covidmx) March 21, 2020